バレーボール世界選手権・女子準決勝

バレーボールの世界選手権は6日、タイ・バンコクで女子準決勝が行われ、世界ランク5位の日本が同4位トルコと対戦した。中継でもはっきり分かる観客からのエールに、日本ファンも驚いていた。

パリ五輪4位の強豪トルコとの一戦。日本は1セットを先取した。プレーの合間には「ニッポン！」の大応援が鳴り響く。タイの観客から、まるでホームかのような心強いエールを送られていた。

TBS系やU-NEXTで生中継されたこの一戦。解説を務めた元日本代表主将・荒木絵里香さんは「日本チームの背中を大きく押してくれている」とコメント。X上のファンも「現地の日本への応援も凄い」「日本コールすごい」「日本開催でしたっけ？ってレベル」「海外現地戦で、この日本コールよ！」「トルコ戦でも日本コール起きてて泣き」などと驚きの声を上げていた。

日本は勝てば銀メダル以上が確定。世界選手権のメダル獲得となれば2010年大会以来15年ぶりになる。決勝進出なら銀メダルだった1978年大会以来、47年ぶり。



（THE ANSWER編集部）