ゴルフ5レディス初日

女子ゴルフの国内ツアー・ゴルフ5レディス初日が6日、千葉・GOLF5Cオークビレッヂ（6505ヤード、パー72）で開催された。今試合は前日5日の第1日が荒天で中止になり、2日間36ホールの短縮競技に変更。その状況下、25歳の政田夢乃（なないろ生命）が7バーディー、ボギーなしの65。首位に1打差の4位につけた。残りは18ホール。礼儀正しさと愛らしさでツアー屈指の人気者が、悲願の初優勝を狙う。

最終18番パー4。政田はピン奥から打った3メートルのバーディーパットを右に外した。悔しさはあったが、気持ちを切り替えて1メートルのパットを沈めてパーセーブ。同組の荒木優奈、野澤真央とハグを交わした後は、コースに向かって一礼した。

アテストに向かう間には知人から「ナイス」と声を掛けられ、「最後、入れたかった」とポツリ。取材陣に囲まれた際には「入れたかったのですが、思ったより右に切れてしまいました」と丁寧に話した。

2023年11月、政田は5度目の挑戦でプロテスト合格。ルーキーイヤーの昨季は5度のトップ10入りを果たすも、メルセデス・ランキング57位で終え、51位〜55位で与えられる準シードを逃す結果になった。だが、最終予選会（QT）を9位で突破。今季もここまでコンスタントに試合に出続けているが、トップ10は地元北海道開催のミネベアミツミレディスでの6位のみで、同ランキングは72位に甘んじている。

シーズンは残り3か月。そろそろエンジンをかける必要がある中、前週のニトリレディスで一つのきっかけをつかんでいた。

「先週、弟にキャディーをしてもらって、自分で考えてゴルフをすることを思い出しました。それを続けたことが良かったと思います。これまでは迷ったら、キャディーさんの言うことを聞いていたので」

もう一点は前日が中止になり、休養が取れたことだという。

「昨日、休めたことで体的にもいい感じでリズム良く振れました」

残りは18ホール。首位とは1打差で終えたことも踏まえて言った。

「去年は最終戦（大王製紙エリエールレディス）ですごく悔しい思いをしたので、シード権のことも気にしていきたいです。だた、まだトップ10が1回なので、そこらへんだったり、優勝することを目標にしていきたいです」

先週、キャディーを務めた弟で22歳の大成さんは、今試合ではバッグを担いでいない。しかし、政田は「いい感覚」を取り戻し、それを拠りどころにベストを尽くす。



（柳田 通斉 / Michinari Yanagida）