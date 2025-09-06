少子化による学校の統廃合が全国で進んでいる。

自治体は再編により特色ある学校をつくるとして、保護者や地域住民の理解を得ようとするが、合意形成に苦しむ例も多い。文部科学省は、各自治体の参考となる統廃合の事例をまとめる方針だ。（宇田和幸）

「友達広がった」

人口減が進む人口２万２０００人の宮城県美里町に今春、町内の三つの中学校を統合した町立美里中が開校した。各学年６クラスの全１８学級。１学年１クラス２８人だった南郷中出身の３年生の女子生徒（１４）は「友達が町中に広がった。クラス対抗の体育祭が楽しみ」と学校生活を満喫する。

三つの中学の生徒数は各１００〜２６０人だった。サッカー部やプールがない学校もあった。中学にやりたい部活動がなかったり、友達の固定化を避けようとしたりするため、町内に六つある小学校では、卒業生が町外に出る例もあった。

新設された美里中の生徒数は５６７人。元の中学校にはなかった陸上部やバドミントン部も始動した。

町教育委員会の担当者は「今年度は、小学校卒業生のほぼ全員が美里中に進学した。統合の利点を丁寧に説明したことで、保護者らの理解を得られた」と話す。

少子化により、全国の小中学生は１９８２年度の１７５３万人をピークに２０２５年度は８５３万人（速報値）に半減した。公立小中学校は２００４〜２３年度で計７６３４校が廃校となった。毎年平均約３８０校がなくなった計算だ。

小中学校の標準規模は法令によって、それぞれ「１２〜１８学級」とされるが、全国の小学校の４割、中学校は５割が下回る。文科省は、学校再編の手引で「児童生徒が多様な考えに触れ、協力し合う教育を行うためには、一定の集団規模の確保が望ましい」としている。

「丁寧な説明ない」

学校は地域社会の象徴でもあるため、統廃合では保護者や地域住民との合意形成が課題となる。

岐阜県恵那市は２０２６年度、生徒の減少を受けて中学５校を、新設する１校に統合するが、一部の保護者は今も反対を続けている。

小学４年生の息子がいる女性（４５）は「新設校への再編ありきで、設置場所について丁寧な説明がなかった」と不満を漏らす。統合の必要性は理解するが、５校の学区の面積は名古屋市全域より広い約３３０平方キロ。家から新中学までは片道１５キロ超、スクールバスで４０分近くかかる。周囲には市外への引っ越しを考える家族もいるという。

市教委は「住民参加の準備委員会からは１校統合を求める意見が出ている。説明会は今後も続け、信頼関係を深めたい」とする。

地域全体の問題

文科省は各自治体からの要望を受け、今年度中に統廃合の課題や合意形成が円滑にいった事例、統合により学力向上や経費節減につながったケースを集め、分析して公表する方針だ。

筑波大学の丹間康仁准教授（地域教育経営論）は、「学校の統廃合は、未就学児を含む保護者や児童生徒だけでなく、地域社会全体の問題として捉えるべきだ。再編後の学校の特色や地域にもたらす変化などを明確にすることで、前向きな理解が得られる」としている。

「学習環境改善」「防災」理解求める

学校の統廃合の目的に学習環境の改善や防災を掲げ、保護者らに理解を求める自治体もある。

茨城県筑西市は、市内の小学校５校と中学校１校を統合し、小中一貫で学べる市立明野五葉学園を昨年春に開校した。２０１６年度に制度化された「義務教育学校」で、進学時に環境の変化に戸惑う「中１ギャップ」の解消などが期待されている。現在、前期課程（小学生）５９４人と後期課程（中学生）２９３人が計４０学級で学ぶ。佐次聖司教頭は「授業進度や子どもの特性を教員間で共有しやすい」とメリットを強調する。義務教育学校は２５年度現在で全国２６１校（速報値）と増えている。

高知県室戸市は２４年、市立中学校４校を統合するにあたり、高台への新築移転計画を打ち出した。うち３校が南海トラフ地震の津波浸水想定区域に位置するためで、市教委の担当者は、「防災の観点から子どもの安全が第一と理解する声は多い」と語る。実際、住民のパブリックコメントでも「津波の心配が軽減される」などと評価された。