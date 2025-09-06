赤ちゃんが泣くと心配したワンコがすぐに駆け寄ってきて…？その後の尊すぎる行動に感動が止まらないと反響が集まっています。話題となっている投稿は記事執筆時点で17.3万回再生を突破し、「優しくていい子」「愛おしすぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃんが泣くと、心配した犬がすぐに駆け寄って…泣けるほど尊い『母親のような光景』】

赤ちゃんとトイプードルの「りのちゃん」

TikTokアカウント「ouo2525」の投稿主さんの愛犬は、トイプードルの女の子「りの」ちゃん。最近、弟となる赤ちゃんが家族の一員に加わったそう。

赤ちゃんがぐずっただけですぐに駆けつけ『どうしたの？』とでもいうように、お顔を近づけるりのちゃん。途中で投稿主さんを見上げる仕草は、ぐずっていることを教えてくれているかのよう。

別の日も、りのちゃんはベビーベッドにいる赤ちゃんから離れなかったとか。大きく尻尾を振り、ぴょんぴょんと弾むように覗き込んでいたといいます。赤ちゃんが大好きなことが伝わる微笑ましい光景が広がっていたそう。

赤ちゃんが泣くとすぐに駆けつけます

どんなときでも赤ちゃんのそばには、りのちゃんがいるといいます。パパとママが大切に慈しんでいる赤ちゃんのことを、自分よりお世話が必要な存在だと認識しているのかもしれませんね。

赤ちゃんが泣くと誰よりも先に様子を見に行くというりのちゃん。まるで母親のような慈愛に満ちた姿は、多くの人に感動を届けることとなりました…！

この投稿には「そばにいたいんだね」「どちらも天使♡」「とっても優しい」などのコメントが寄せられています。

りのちゃんに触れたい赤ちゃん

別の投稿には、生後半年をすぎた赤ちゃんとりのちゃんの姿も紹介されています。動けるようになってきた赤ちゃんは、りのちゃんを触りたくて仕方がないのだとか。

りのちゃんも応えるようにお腹を見せて『どうぞ！』といっているかのよう。ちょっぴり強く掴んでしまうことのある赤ちゃんですが、りのちゃんはまったく気にしていない模様。母親のような懐の広さは変わっていませんね。これからのふたりの姿から目が離せません♡

TikTokアカウント「ouo2525」には、りのちゃんと赤ちゃんの微笑ましい日常が紹介されています。ぜひ癒されに覗きにいってみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ouo2525」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております