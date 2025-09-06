大谷翔平たちは「誰も笑ってない」　ド軍ベテラン野手が説いた不振の“原因”「俺たちはもう少しリラックスすべきだ」

ベンチでも暗い表情が目立っているロハス(C)Getty Images

世界一軍団が泥沼にハマっている。現地時間9月5日、ドジャースは敵地でのオリオールズ戦で1-2とサヨナラ負け。これでチームは4連敗となった。

【動画】緊急登板の大谷翔平 オリオールズ打線相手に三振を奪うシーン

この日はアクシデントに見舞われながらの戦いだった。当初先発予定だったタイラー・グラスノーが試合開始4時間半前に背中の張りを訴えて登板を回避。急きょ、現地時間9月8日の登板が決まっていた大谷翔平が「志願」して先発に。4回途中（70球）を投げ、被弾打3、無失点、5奪三振と熱投した。

しかし、エースの奮闘を打線が援護できず…。すると、1-1で迎えた9回裏に守護神のタナー・スコットが2死無塁の局面からサミュエル・バサロにサヨナラ本塁打を打たれ、万事休すとなった。

7月4日以来22勝30敗と負け越しているドジャースは、直近16試合でもわずか4勝と低調なパフォーマンスに終始。依然としてナショナル・リーグ西地区で首位に立っているものの、独走していた春先の思えば、チーム状態が芳しくないのは火を見るよりも明らかだ。

無論、負けが込めば、チーム内の雰囲気も重苦しくなる。ドジャースの専門メディア『Dodgers Nation』の取材に応じた36歳のベテラン内野手ミゲル・ロハスは「攻撃陣として、勝ちたいという思いが強すぎて、自分たちに少しプレッシャーをかけすぎている気がする」と自身の考えを告白。そして、「俺たちは互いのためにプレーすることや、このゲームを楽しむことを本当に忘れてしまっている」と“常勝軍団”の抱える課題を説いている。