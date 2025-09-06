韓国のガールズグループ・LE SSERAFIMの宮脇咲良さんは9月5日、自身のInstagramを更新。圧巻のスタイルを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：宮脇咲良さん公式Instagramより）

写真拡大

韓国のガールズグループ・LE SSERAFIMの宮脇咲良さんは9月5日、自身のInstagramを更新。圧巻のスタイルを披露しました。

【写真】宮脇咲良のスタイル抜群ショット

「美しい！アメリカツアーで楽しんでね」

投稿に写真を12枚載せている宮脇さん。自身のソロショットや食べ物の写真、プリクラと思われるショットなど、充実した日々が伝わってきます。へそや細いウエストがあらわになったファッションや超ミニ丈のボトムスから美脚が際立つコーディネートなども披露。スタイルの良さがうかがえます。

コメントでは、「美しい！アメリカツアーで楽しんでね」「まじでックラは世界中どこにいても背景が絶景に変わる」「更新ありがとう　黒髪めちゃ似合ってる」「やっぱり黒髪が一番なんだよなぁ」「黒髪咲良ちゃん可愛い」「黒髪姿も凄く似合っているね!凄く可愛いよ！」と、特に宮脇さんの黒い髪の毛を褒める声が多く上がりました。

格好いい姿を披露

1日にもへそが見えるコーディネートを披露していた宮脇さん。この時は黒いサングラスも掛け、格好良さが際立っています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)