岡崎紗絵、濡れ髪×ウインクで大人の色気全開 『TGC』で観客釘づけに
モデル・俳優の岡崎紗絵が6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER』に出演した。
【写真】今年のトップバッターは…中条あやみ＆池田エライザ＆三吉彩花が登場
岡崎は「2nd FASHION SHOW STAGE」内「GYDA」のショーに登場。デニムを取り入れたミニワンピースにロングブーツを合わせたクールなスタイリングで、トレンド感と女性らしさを絶妙に融合。ランウェイを歩く姿からは、堂々とした存在感と大人の余裕が漂っていた。
濡れ髪のアレンジがより一層の色気を引き立て、観客の視線を釘付けに。ラストには、振り返りざまにウインクを披露し、余韻を残した。
41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはFRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場する。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
