高岡早紀、14歳娘に“流行メイク”してもらう親子動画を公開「ギャルっぽくて素敵」「早紀さんそっくり！」
俳優の高岡早紀（52）が5日、自身のYouTubeを更新。メイクが大好きだという娘（14）に、流行りのメイクをしてもらう動画を公開した。
【動画】「早紀さんそっくり！」14歳娘に“流行メイク”をしてもらう親子動画を公開した高岡早紀
「今日は娘にメイクしてもらいます」と始まった動画は、高岡がアフレコする形で進行。キラキラ感が特徴の「グローリーピカピカメイク」と紹介し、ファンデーションやつけまつ毛などが施されていく様子を披露した。
撮影は夜の22時ごろに行われたそうで、高岡がお酒を口にする場面も。娘とのひとときについて「こういう時間を持てていることが楽しいしありがたい」と語った。
メイクが完成した顔を見ると、娘に「そっくり」と頬を近づけてうれしそうな高岡。仲良く写真撮影をする様子も収められており、親子の和やかな時間が映し出されている。
この投稿にファンからは「素敵な親子ですね」「楽しさが伝わってきてホッコリしました」「貴重な時間ですね」「綺麗な自慢のママだろうなぁ」「ギャルっぽくて素敵です」「娘さんときっと美人なんだろうな」「娘さんのお顔見えないけど、首肩周りの骨格が早紀さんそっくり！」などのコメントが寄せられている。
