ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手が７日のヤクルト戦（横浜スタジアム）で先発する。

ヤクルト打線について「強打のイメージ。よく打つイメージですかね」と語り、本塁打をハイペースで量産している村上に関しては「もちろんいいバッターですし、特にハマスタはバッターズパークなのでかなり手ごわいと思うんですけど、状況を見ながら、４分の１でソロ１発くらいの気持ちでいけたらいいなと。もちろん打たれないに越したことはないですが」と独特の“藤浪節”で対戦の青写真を描いた。

前回登板の８月３１日の中日戦（同）で７回無失点、９奪三振で移籍後初勝利。周囲の反響の大きさについて尋ねられると、「たくさんの方からお祝いのメッセージをいただきましたが、（阪神・）糸原選手は来なかったです」と茶目っ気たっぷりの笑顔で明かしていた。

藤浪は７月の入団会見で日本球界復帰にあたって連絡した選手を尋ねられた際、「記者の方から言づてで、糸原選手から『晋太郎、オレに連絡ないけど、オレ引退したと思われてるのかな』って話がありましたので、この会見終わってから電話して、『すいません、引退したと思ってました』と連絡します」と笑いを誘うなど、２人のやり取りが折に触れ話題となっていた。