なにわ男子・高橋恭平、好きを募らせているもの告白 EXIT兼近大樹のボケ便乗にツッコミの声「絡ませちゃいけない2人だ」【TGC2025A/W】
【モデルプレス＝2025/09/06】なにわ男子の高橋恭平が6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演した。
【写真】高橋恭平、サプライズ登場ランウェイで圧巻オーラ
10⽉31⽇にSeason1、Season2の2部作で放送・配信スタートの連続ドラマＷ-30「ストロボ・エッジ Season1」（WOWOW）の主演を務める女優の福本莉子と⾼橋がシークレットゲストとしてランウェイに登場。共演する山下幸輝、小坂菜緒、中沢元紀、田鍋梨々花とともにランウェイを歩いた。
同作のスペシャルステージでは、作品にちなんで「好きを募らせているもの」についてトークを展開。中沢は、「コーン茶です」、田辺は「おにぎりです」「高菜が好きです」とほのぼのとした回答で、会場を和ませた。
最後に聞かれた高橋は、「僕は最近は伸びてきた襟足のハイライトです」と自らの襟足を触りながらアピール。MCを務めているお笑いコンビ・EXITの兼近大樹が「それもおにぎりの具にしたら美味しいかも！」と田辺の回答にちなんだボケを見せ、高橋も「そうですね」と便乗。すると、りんたろー。からは「絡ませちゃいけない2人だ」とツッコまれていた。
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆なにわ男子・高橋恭平、好きを募らせているものは？
◆「TGC 2025 A/W」テーマは「BEYOND TOGETHER」
