佐藤健ら「グラスハート」TENBLANK「TGC」シークレットゲストで降臨 3日前の食事で急遽決定【TGC2025A/W】
【モデルプレス＝2025/09/06】Netflixシリーズ「グラスハート」の劇中に登場する4人組バンド「TENBLANK（テンブランク）」のメンバーを演じる俳優の佐藤健、宮崎優（※「崎」は正式には「たつさき」）、町田啓太、志尊淳が9月6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」 ※ABEMAで独占無料生中継）に出演。急遽サプライズ登場となった経緯を説明した。
【写真】佐藤健・宮崎優・志尊淳・町田啓太が密着ハート
https://twitter.com/modelpress/status/1964257835933638874
「グラスハート」は、1993年から現在まで書き継がれてきた、若木未生の不朽の名作を映像化した、これ以上ないくらいピュアで、最高にエモーショナルな青春音楽ラブストーリー。主演の佐藤自身が映像化を念願し、自ら企画した渾身の一作で、佐藤は共同エグゼクティブプロデューサーも務めている。
TENBLANKは、佐藤演じる孤高の天才音楽家・藤谷直季、宮崎演じる大学生の天才ドラマー・西条朱音、町田演じる努力家のカリスマギタリスト・高岡尚、そして志尊演じる超音楽マニアの孤独なピアニスト・坂本一至の4人からなるロックバンド。劇中の映像がスクリーンに流れると、RADWIMPSの野田洋次郎が作詞、飛内将大が作曲を手掛けた「旋律と結晶」に合わせて4人がランウェイに集結した。
各々観客に手を振ったり、近づいて目を合わせたりと自由にステージを動いていたが、トップでは4人が肩を組んで密着。さらにメインステージに戻ると、佐藤と志尊が宮崎の頬にハート、町田が後ろで大きくハートを作る決めポーズでさらに会場を沸かせていた。佐藤は「TGC」20周年を祝福し「このような記念すべきステージに呼んでいただき非常に光栄です」と挨拶。しかし、志尊淳から「実は僕が（『TGC』に）1人出る予定があったんですけど、この間3日前にご飯行った時に『出るんだよね』って言ったら『俺たちみんなスケジュール空いてるから全員で行くか』って」と急遽出演することが決定したことを明かし、MCのEXITから「全然『呼んでいただき』じゃないじゃないですか！自ら赴いたんですよね？」と佐藤の発言にツッコミが入った。
「旋律と結晶」をはじめとしたTENBLANKの楽曲は、配信及びCDでもリリースされ話題に。さらに、10月11日には横浜・ぴあアリーナMMにてメンバー4人でのファンミーティング、佐藤がTENBLANKのメンバーとしてソロで台北、ソウル、⾹港、バンコクの4都市アジアツアーを開催することも決定している。
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
https://twitter.com/modelpress/status/1964257835933638874
◆「グラスハート」TENBLANK「TGC」シークレット出演
「グラスハート」は、1993年から現在まで書き継がれてきた、若木未生の不朽の名作を映像化した、これ以上ないくらいピュアで、最高にエモーショナルな青春音楽ラブストーリー。主演の佐藤自身が映像化を念願し、自ら企画した渾身の一作で、佐藤は共同エグゼクティブプロデューサーも務めている。
TENBLANKは、佐藤演じる孤高の天才音楽家・藤谷直季、宮崎演じる大学生の天才ドラマー・西条朱音、町田演じる努力家のカリスマギタリスト・高岡尚、そして志尊演じる超音楽マニアの孤独なピアニスト・坂本一至の4人からなるロックバンド。劇中の映像がスクリーンに流れると、RADWIMPSの野田洋次郎が作詞、飛内将大が作曲を手掛けた「旋律と結晶」に合わせて4人がランウェイに集結した。
各々観客に手を振ったり、近づいて目を合わせたりと自由にステージを動いていたが、トップでは4人が肩を組んで密着。さらにメインステージに戻ると、佐藤と志尊が宮崎の頬にハート、町田が後ろで大きくハートを作る決めポーズでさらに会場を沸かせていた。佐藤は「TGC」20周年を祝福し「このような記念すべきステージに呼んでいただき非常に光栄です」と挨拶。しかし、志尊淳から「実は僕が（『TGC』に）1人出る予定があったんですけど、この間3日前にご飯行った時に『出るんだよね』って言ったら『俺たちみんなスケジュール空いてるから全員で行くか』って」と急遽出演することが決定したことを明かし、MCのEXITから「全然『呼んでいただき』じゃないじゃないですか！自ら赴いたんですよね？」と佐藤の発言にツッコミが入った。
◆TENBLANK、楽曲配信・ファンミ開催と話題に
「旋律と結晶」をはじめとしたTENBLANKの楽曲は、配信及びCDでもリリースされ話題に。さらに、10月11日には横浜・ぴあアリーナMMにてメンバー4人でのファンミーティング、佐藤がTENBLANKのメンバーとしてソロで台北、ソウル、⾹港、バンコクの4都市アジアツアーを開催することも決定している。
◆「TGC 2025 A/W」テーマは「BEYOND TOGETHER」
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】