「ガルプラ」出身ユ・ダヨン、ミニ丈×透けニーハイでセクシー美脚披露【TGC2025A/W】
【モデルプレス＝2025/09/06】2021年にグローバルガールズグループオーディション番組「Girls Planet 999：少女祭典」に参加していたアーティストのユ・ダヨンが6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演した。
【写真】「ガルプラ」出身美女、セクシー美脚際立つ“超ミニ”衣装
ダヨンは、シャツに黒のネクタイ、ビスチェ、ミニ丈のボトムスを合わせたスタイリングで登場。セクシーなシースルーのニーハイソックスを着用し、美しい脚やほっそりとしたウエストを見せている。
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
◆「TGC 2025 A/W」テーマは「BEYOND TOGETHER」
