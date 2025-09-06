&TEAM・K＆JO、「令和の花男」に！漫画から飛び出してきたかのような最強の貴公子たち【PHOTO】

ボーイズグループ&TEAMのKとJO（ジョウ）が、眩しい“F4”に変身した。

【写真】「頭身バグってる」KのCG級スタイル

去る9月5日、KとJOは&TEAMの公式インスタグラムを更新。

キャプションには「love story」という言葉とともに白色、黒色、青色のハートの絵文字を綴るなどして、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、9月2〜3日に神奈川・ぴあアリーナMMで開催された&TEAMのデビュー3周年記念イベント「&TEAM 3rd Anniversay［縁DAY］」の裏側を捉えたものである。2人はドラマ版『花より男子』の主題歌である嵐の『Love so sweet』をカバーした。

（写真＝&TEAM公式Instagram）左からJO、K

写真のなかの2人は、白色と黒色の対照的な衣装で貴公子のようなルックスを際立たせた。漫画からそのまま出てきたかのような異次元のスタイルでファンを虜にした。

投稿を目にしたファンからは。「『Love so sweet』めっちゃ良かった」「道明寺Kと花沢JOは最強すぎる」「令和の花男お願いしたい」といった反応が寄せられていた。

なお、2人が所属する&TEAMは来る10月28日に韓国デビューを控えている。