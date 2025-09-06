トレンディーエースとして活躍した阿波野秀幸さん（６１）が６日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）に出演。トレードの末、１９８６年のドラフトで自身を指名した近鉄、巨人、横浜の３球団すべてに所属した球歴を振り返る一幕があった。

今回は「プロ野球トレード物語」。トレードを経験したレジェンドたちが今だから話せる裏話や爆笑エピソードを明かした。

ＭＣの浜田雅功に「阿波野さんはトレードは２回？」と聞かれると「そうなんです。ドラフト１位で指名された３球団に移籍ですべて行って、日本シリーズで登板しているという、めちゃめちゃ運のいい男です」と笑顔で口にした。

さらに「僕は（近鉄）８年目の秋季キャンプで宮崎でやったんですけど、４、５日したら『キャンプはいいから大阪に戻ってくれ』って。戻りましたと。残留組っていうキャンプに行かないメンバーがいて、そこで練習していたら、球場に電話がかかってきまして、球団社長から。『トレードが決まったから』って。『どこですか？』って言ったら『巨人』って」と電撃トレードだったことを明かすと、「かつては指名された球団でもありますし、ガッカリというよりは人気球団ではありましたから、そこでできるっていう喜びもあったんで。練習してる仲間からも『いいな〜、栄転だな〜』って言われて」と振り返った。

巨人の秋季キャンプに合流したが「長嶋（茂雄）監督と初めて会うんですけど、宮崎空港に着いたんですね。長嶋監督はその日、宮崎を離れる日だったんですけど、空港でずっと待っててくれてたんです。宮崎空港から１００メートルくらい離れた所に誰が入るんだろう？って建物があって。そこに通されて。そこで長嶋監督が『ようこそ、巨人軍へ』って。そこで握手してもらって『よく来てくれたね』って。それで、よし！頑張らなきゃなって気持ちになりました」と、長嶋さんのモノマネを披露しつつ、振り返っていた。