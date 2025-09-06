¡Úµð¿Í¡ÛÀÐÄÍÍµØ¹¤¬£²ÀïÏ¢Â³ÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ´Þ¤à£´°ÂÂÇ¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ëý¿´¤»¤º¤Ë¡×¡Ä£²·³Àï
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡³ÚÅ·£²¡½£µµð¿Í¡Ê£¶Æü¡¦À¹²¬¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¤¬¡¢£²ÀïÏ¢Â³¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤ò´Þ¤àº£µ¨£²ÅÙÌÜ¤Î£´°ÂÂÇ¤ÈÂçË½¤ì¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦³ÚÅ·Àï¤Ë¡Ö£±ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²óÀèÆ¬¤ÇÁê¼êÀèÈ¯¡¦¿ÉÅç¤ËÂÐ¤¹¤ë¤È¡¢£±¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢º¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø£³¹æ¥½¥í¡£Àª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢£²²ó£²»àÆóÎÝ¤Ç¤Ïº¸ÍãÀþ¤ØÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡¢£´²ó£²»à¤Ç¤Ï±¦Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤È¥×¥íÄÌ»»£µ£¶¾¡¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óº¸ÏÓ¤«¤é£³°ÂÂÇ¡£¤µ¤é¤Ë£·²óÀèÆ¬¤Ç¤â£³ÈÖ¼ê¡¦ºä°æ¤Î³°³ÑÄ¾µå¤ò±¦Á°¤Ø¤È±¿¤Ó¡¢£¶·î£²£µÆü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë°ÊÍè¡¢£²ÅÙÌÜ¤Î£´°ÂÂÇ¤È¤·¤¿¡£
¡¡¸Ç¤áÂÇ¤Á¤ÇÂÇÎ¨¤ò£³³ä£²Ê¬£¹ÎÒ¤Ë¾å¾º¤µ¤»¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥Á¡¼¥à¤Î£·Ï¢¾¡¤Ë¹×¸¥¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤òÀª¤¤¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÂÇ·â¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ëý¿´¤»¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸¬µõ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£