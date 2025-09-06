◇フィギュアスケート チャレンジャーシリーズ 木下グループ杯 第２日（６日、関空アイスアリーナ）

ペアのショートプログラム（ＳＰ）が行われ、長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）が６６・２７点で３位。昨季の自己ベスト６０・３２を大幅に更新する演技を披露し、長岡は「今季初戦で自分たちが練習してきたものをしっかりと出すことができて、すごくうれしい」と声を弾ませた。

冒頭にトリプルツイストを決めると、サイドバイサイドの３回転ループも成功。スロージャンプも降り、パーフェクトな演技を披露した。トリプルツイストは実戦初成功と言い「ＧＯＥ（出来映え点）もプラス評価をもらえていたので。初めて成功させた割には、いい評価をいただけた」。森口は「ずっと自分たちを信じる練習をしてきた。すごく自信を持って挑めたと思う」と、胸を張った。

２６年ミラノ・コルティナ五輪の出場枠獲得に挑んだ昨季世界選手権は、ＳＰ２２位でフリーに進めず。約２週間後の最終予選（中国）での“リベンジ”を誓う。フリーは７日に行われる。「練習してきたことを前面に出せるように、１つ１つ集中して自信をもってトライしていきたい」と長岡。森口も「僕も演技全体にとらわれずに、１つ１つのエレメンツに集中して。積んできた練習を信じて、最後まで滑りきりたい」と、表情を引き締めた。