◆女子プロゴルフツアー ゴルフ５レディス第１日（６日、千葉・ゴルフ５Ｃオークビレッヂ＝６５０５ヤード、パー７２）

５日から３日間で開催される予定だったが、５日は台風１５号の接近に伴い、中止。台風一過で晴天となった６日、第１ラウンドが行われ、ジュニアメジャー４冠を達成し「天才少女」と呼ばれる１４歳の須藤弥勒（ゴルフ５／太陽自動車）は、１バーディー、５ボギー、３ダブルボギーの１０オバー、８２で１０７位に終わった。

ツアー５戦目の弥勒は、１０番パー４（３８０ヤード）からスタート。打ち下ろしの第１打はフェアウェーセンターへ約２５０ヤードをかっ飛ばし、ギャラリーを沸かせた。残り約１３０ヤードの第２打はピン左５メートルへ。バーディーパットは約１０センチカップ右で惜しくも外した。最初のチャンスを逃したことで流れに乗れず、目標としていた予選通過を果たせなかった。「飛距離は伸びてきましたが、グリーンで苦しみました。まだまだです」と１４歳は率直に１８ホールを振り返った。

プロツアーの高い壁にはね返されたが、このまま終わるつもりはない。「これからもゴルフに正面から向き合って頑張ります」。弥勒は、決意の言葉を残してコースを後にした。

今大会は２日間３６ホールの短縮競技となり、６日の第１ラウンドでイーブンパーの５８位タイまでの７１人が７日の決勝ラウンドに進んだ。柏原明日架（富士通）、荒木優奈（Ｓｋｙ）、稲垣那奈子（三菱電機）が８アンダー、６４で首位。政田夢乃（なないろ生命）と三ヶ島かな（ランテック）が１打差４位で追う。