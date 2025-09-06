佐藤晴美(さとうはるみ)さんがプロデューサーを務めるオーディション番組『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』(日本テレビ・毎週土曜14:30〜)が、今話題！かつては自分自身も候補生としてオーディションに参加し、その後『Flower』『E-girls』としてデビューした経験を持つ晴美さん。プロデューサーという立場に挑戦する彼女は今、何を想うのか。全8回のインタビューです。

『ガルバト』プロデューサー、佐藤晴美に迫る

LDH JAPANが手掛けるガールズ・グループ・プロジェクト『』で、プロデューサーを務める佐藤晴美(さとうはるみ)さん。かつては候補生という立場でオーディションに挑み、デビューを掴んだ彼女は今、どんなことを考えプロジェクトに向き合っているのでしょうか。

16歳で芸能活動をスタートして以来14年間のキャリアを持つ晴美さんへ、これまでの芸能生活と新たな挑戦であるプロデュース業への思いを、深く語ってもらいました。

E-girls解散後の変化

----ご自身のこれまでの芸能生活を振り返って、キャリアの転機といえる出来事があれば教えてください。

「キャリアの転機は2回あって、1つ目は2011年にデビューしたこと、2つ目が2020年にE-girlsが解散したことです」

----グループが解散する前と後で、どのような変化がありましたか？

「グループ時代は、個人の仕事をしていても“支え合い”だし“分け合い”なので、自分一人で戦っているという感覚がずっとなかったんです。誰かの頑張りが自分に返ってきて、自分の頑張りは自分にもみんなにも返っていく。みんなで相乗効果を生んでいくぞ！という、チームとしてのモチベーションが強かったですね。それがソロになった瞬間、一人で立たなきゃいけなくなって、自分が頑張れた分だけ自分に返ってくるような状況になって、“自分に対しての責任がより強まった”感じがしました」

----ソロになったことで、良かった点といえば？

「グループとソロ、どちらが良いというのはもちろんありませんが、ソロになって『自分のことは全て自分で組み立てられるようになった点』は、すごく前向きに捉えたいなと思っています。グループにいた頃は、個人の仕事をするときも“E-girlsのステップアップに繋げるため”と、グループを軸に考えていたので」

----反対に、不安に思う点は？

「色々ありますが、何事も苦しいって感じるよりも、楽しい気持ちに変えてやっていく！という想いでやっています。でも、突然ネガティブの波が来たり、ポジティブの波が来たり、タイミングによって変わることもあるんですけどね」

◆佐藤晴美 /

さとうはるみ。1995年6月8日生まれ。山形県出身。2011年『VOCAL BATTLE AUDITION 3 〜For Girls〜』を経て『Flower』のメンバーとしてデビュー。『E-girls』の二代目リーダー。2021年1月よりソロ・アーティストとして活動スタート。173cmの長身でモデルとしても注目され、様々なファッション誌で活躍。また、女優としてドラマや映画にも出演するなどジャンルレスに活躍の場を広げている。オーディションのプロデューサーを務める番組『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』(日本テレビ・毎週土曜14:30〜)が放送中。

◆ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION- ///

毎週土曜日14:30〜15:00日本テレビにて放送中。見逃し配信は、TVer/Hulu/日テレ無料にて番組放送後毎週土曜 15:00〜配信開始！本編では収まりきらなかった候補者たちの努力の軌跡や、プロデューサー佐藤晴美の赤裸々な想いなど、Hulu独占の未公開ドキュメントシーンを収録したHulu特別版を地上波放送後、毎週土曜15:00から配信。ガルバトをより深く、そして熱く応援していただけます！※Hulu特別版の一部映像を、LDH 公式YouTubeでもお楽しみいただけます。



◆「ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-」Hulu 特別版

8月23日(土)地上波放送後からHulu独占配信開始。毎週土曜15:00最新エピソード更新。



◆「ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-」YouTube版

毎週日曜正午最新エピソード更新。

＜黒カーディガンのコーデ＞

カーディガン \26,700、パンツ \25,960／ORR(HANA SHOWROOM)、ネックレス \50,680、ブレスレット \29,060(PORTRAIT REPORT)、パンプス \21,760(ROUGHNECK)／HANA KOREA

＜白トップスのコーデ＞

トップス \9,350、パンツ \11,660(ASURA)、ピアス \28,480、リングにしたイヤカフ \26,210、ブレスレット \27,280(PORTRAIT REPORT)／HANA KOREA



＜衣装に関する問い合わせ先＞

HANA KOREA：support@hana-korea.com

HANA SHOWROOM：hana.showroom@hana-korea.com

------------------

Model：Harumi Sato

Photographer：Yusuke Ikuta

Styling：Miki Sayama

Hair&Make-up：Yuina Iwata

------------------

