¡ÚÊ¿ÏÂÅç¥Ü¡¼¥È¡¡G1¥È¡¼¥¥ç¡¼¡¦¥Ù¥¤¡¦¥«¥Ã¥×¡Ûº´Æ£Î´ÂÀÏº¡¡Í½ÁªÁ°È¾Àï¤òÆÀÅÀÎ¨¥È¥Ã¥×¤Ç¥¯¥ê¥¢
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¿ÏÂÅç¤Î¡ÖG1³«Àß71¼þÇ¯µÇ°¥È¡¼¥¥ç¡¼¡¦¥Ù¥¤¡¦¥«¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢ÂæÉ÷15¹æ¤Î±Æ¶Á¤Ç½ç±ä¤È¤Ê¤Ã¤¿Í½Áª2ÆüÌÜ¤¬6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡2ÆüÌÜ12R¥À¥Ö¥ë¥É¥ê¡¼¥àÂè2ÃÆ¤Î¡Ö¥Ô¡¼¥¹¥¿¡¼¡¦¥É¥ê¡¼¥à¡×¤Ç1¹æÄú¤òÃ´¤Ã¤¿º´Æ£Î´ÂÀÏº¡Ê31¡áÅìµþ¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È²¡¤·ÀÚ¤ê¾¡¤Á¡£¤³¤³¤Þ¤Ç3Àï2¾¡¡¢2Ãå1²ó¤ÈÈ´·²¤ÎÁö¤ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¡¢Í½Áª¤òÆÀÅÀÎ¨¥È¥Ã¥×¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤¬¤¤¤¤¡£¿¤Ó¤ÏÉáÄÌ¤«¡¢Áê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¾¯¤·ÎôÀª¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¡ÊÄÉ¤¤¡ËÉ÷¤Ê¤é¿¤Ó¤âµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥×¥í¥Ú¥é¤Ï¾¯¤·¤ä¤Ã¤¿ÄøÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï´ª¤È¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£²ÝÂê¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Àï¤¨¤ë¿å½à¤ÏÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡7Æü¤Î3ÆüÌÜ¤Ï4R¤Ë5¹æÄú¡¢9R¤Ë4¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¡£3·î¼ã¾¾¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¢6·î¤Þ¤ë¤¬¤á¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ÇSGÏ¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Åìµþ¤Î¥Ë¥å¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬G1½éÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÏ¸µ¿åÌÌ¤ÇÌöÆ°¤·Â³¤±¤ë¡£