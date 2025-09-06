佐藤健率いる「TENBLANK」、TGCサプライズ登場 出演は3日前に直談判「代表の方に電話したら…」
動画配信サービス「Netflix」で独占配信中のNetflixシリーズ『グラスハート』から誕生したバンド「TENBLANK」が6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER』にサプライズ出演した。
【写真】オーラすごすぎ！仲良く全員でポーズを決める佐藤健＆志尊淳ら
TENBLANKは、ドラマの中で、佐藤健演じる孤高の天才音楽家・藤谷直季、宮崎優（※崎＝たつさき）演じる大学生ドラマー・西条朱音、町田啓太演じる努力家のカリスマギタリスト・高岡尚、志尊淳演じる音楽マニアのピアニスト・坂本一至の4人によって結成されたロックバンド。7月31日にNetflixでドラマが配信開始されると同時にアーティストデビューし、話題を呼んだ。
佐藤と町田は黒、宮崎と志尊は白の衣装で登場。ステージ上にラインナップされると、客席からはあふれんばかりの歓声が送られた。ランウェイでは、佐藤と町田が肩を組んだり、4人でギュッと集まったり、宮崎を中心にハートポーズを披露する場面も。ロックスターさながらのオーラを放った。
佐藤は「記念すべきステージに呼んでいただき、光栄です」とあいさつ。志尊は「僕が1人で（『TGC』に）出る予定があったことを3日前にご飯を一緒に食べているときに言ったら、『俺たち、スケジュール空いてるから行くか』と」と、経緯を告白した。佐藤は「急きょ、代表の方に電話したら、快く」と驚かせた。
初登場の宮崎は「震えが止まらなかった」とタジタジ。町田は「だいぶ前、出たときはwithBをした」と言い出し、4人で再現して笑いを誘った。
41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはFRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【写真】オーラすごすぎ！仲良く全員でポーズを決める佐藤健＆志尊淳ら
TENBLANKは、ドラマの中で、佐藤健演じる孤高の天才音楽家・藤谷直季、宮崎優（※崎＝たつさき）演じる大学生ドラマー・西条朱音、町田啓太演じる努力家のカリスマギタリスト・高岡尚、志尊淳演じる音楽マニアのピアニスト・坂本一至の4人によって結成されたロックバンド。7月31日にNetflixでドラマが配信開始されると同時にアーティストデビューし、話題を呼んだ。
佐藤は「記念すべきステージに呼んでいただき、光栄です」とあいさつ。志尊は「僕が1人で（『TGC』に）出る予定があったことを3日前にご飯を一緒に食べているときに言ったら、『俺たち、スケジュール空いてるから行くか』と」と、経緯を告白した。佐藤は「急きょ、代表の方に電話したら、快く」と驚かせた。
初登場の宮崎は「震えが止まらなかった」とタジタジ。町田は「だいぶ前、出たときはwithBをした」と言い出し、4人で再現して笑いを誘った。
41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはFRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。