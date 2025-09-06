将棋プロ養成機関・奨励会に所属する山下数毅三段（１７）が６日、竜王戦の活躍で新設された規定を活用し、プロ入りを表明した。

棋士らから有望株と見られていた山下三段は中学時代の２０２３年に三段リーグで１３勝５敗の好成績を収めて「次点」を得た後、竜王戦に参加してランキング戦６組で準優勝した。今期は５組でタイトル挑戦経験がある棋士らを連破して、プロではない立場で優勝という初の快挙を成し遂げた。

山下三段の快進撃を受け、日本将棋連盟は奨励会三段が４組に昇級した場合は「次点」を付与するという新規定を設けた。６日の午後に三段リーグを戦い終え（成績は１０勝８敗）、竜王戦の活躍で権利を得た「次点」が確定した。「次点」は２個で四段（プロ入り）の権利を得ることができるため、山下三段は二つの「次点」を活用し、プロ入りを決めた。

自らが開拓した新しいルートでプロ入りをつかんだ山下三段の将棋について、第一人者の藤井聡太竜王（２３）は「詰将棋で鍛え上げられた終盤力の持ち主で、読みの正確さは棋士でも上位レベルです」と高く評価している。１０月１日付で四段となる山下三段は、来期の竜王戦は４組に参戦する。（デジタル編集部 吉田祐也）