◇プロ野球セ・リーグ 巨人5-4中日(6日、バンテリンドーム)

中日は巨人に土壇場で逆転負けを喫しました。

中日先発は、この試合前まで今季巨人戦3試合で防御率1.42と好相性の郄橋宏斗投手。初回、先頭の丸佳浩選手にいきなり2ベースを許してピンチを招きますが、岡本和真選手を空振り三振に抑えるなど無失点で立ち上がります。

すると打線はその裏、2アウト1塁から細川成也選手の16号2ランで先制に成功。さらに、この日32歳の誕生日を迎えたボスラー選手も2試合連続となる13号ソロを放って郄橋投手を援護します。

2回にも味方打線が1点を加え序盤から4点のリードをもらった郄橋投手でしたが、この日は球数を要する苦しいピッチングとなりました。3回にキャベッジ選手の15号ソロで1点を返されると、4回にも2本のタイムリーを浴びて2失点し、4回裏の打席で代打を出されて降板。4回110球、被安打7、6奪三振、3四球、3失点という内容でした。

試合はその後、両チームの継投陣が得点を許さずに中日が1点をリードしたまま終盤へ入ります。中日は7回を藤嶋健人投手が、8回をメヒア投手がそれぞれパーフェクトリリーフして9回へ。ここで今季無敗の守護神・松山晋也投手がマウンドに上がりましたが、2アウトから3連打を許し満塁とします。

ここで巨人の代打・坂本勇人選手に155キロのストレートをセンターへはじき返されて同点に。さらに続く吉川尚輝選手にもセカンドへの内野安打を打たれて、土壇場で5連打を浴びて逆転されます。

1点ビハインドとなった9回裏の攻撃、巨人のマルティネス投手から1アウト後に田中幹也選手がヒットを放つと、2盗にも成功。一打同点のチャンスを作ります。しかし上林誠知選手がレフトフライ、細川選手が敬遠されて打席に入ったボスラー選手は空振り三振に倒れてゲームセット。敗れた中日は松山投手に今季初黒星が付きました。