¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¢Á°²óÀ¤³¦²¦¼Ô¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¥Õ¥ë¥»¥Ã¥ÈÀËÇÔ¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½à¡¹·è¾¡¤ÇµÕÅ¾Éé¤±°ÊÍè¤ÎºÆÀï
¡¡¢¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò¶¯²½»î¹ç¡¡ÆüËÜ2¡½3¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ê6Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦Á¥¶¶»Ô¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¥Ù¥¤¡Ë
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç12Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤È¤·¤Æ¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°5°Ì¤ÎÆüËÜ¤ÏÆ±2°Ì¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÈÂÐÀï¤·2¡½3¡Ê25¡½23¡¢18¡½25¡¢22¡½25¡¢25¡½21¡¢12¡½15¡Ë¤Î¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï2¡½0¤«¤éµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿Áê¼ê¤È¤ÎºÆÀï¡£¥ê¥Ù¥ó¥¸¤³¤½¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¶¯¹ë¤ÈÀÜÀï¤ò±é¤¸¤¿¡£7Æü¤âÆ±¥«¡¼¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡Á°²ó2022Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤òÁê¼ê¤Ë¡¢Âè1¥»¥Ã¥È¡ÊS¡Ë¤ÏÃæÈ×¤ÎÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤Ê¤É¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤êÀè¼è¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Âè2S¤ÏÁ°²ó²¦¼Ô¤ÎÂÇÅÀ¤Î¹â¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ä¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ë¶ì¤·¤ó¤ÇËÉÀï¤Ë²ó¤Ã¤¿¡£µÜ±º·ò¿Í¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë¡á·§ËÜ¸©¹ÓÈø»Ô½Ð¿È¡á¤ä¹â¶¶Íõ¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤é¤Î¶¯ÂÇ¤Ç¿©¤¤²¼¤¬¤Ã¤¿¤¬µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¥¤ê¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè3S¤Ï¼ç¾¤ÎÀÐÀîÍ´´õ¡Ê¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¡Ë¤Î¹ª¤ß¤Ê¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ç±þÀï¤·¤¿¤¬22¡½25¤ÇÏ¢¼è¤òµö¤·¤¿¡£Âè4S¤â½øÈ×¤«¤é°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¹ÃÈåÍ¥ÅÍ¡ÊÀìÂç¡Ë¡áµÜºê¸©±ä²¬»Ô½Ð¿È¡á¤Ï»ý¤ÁÁ°¤Î¶¯Îõ¤Ê¥µ¡¼¥Ö¤ä¥¢¥¿¥Ã¥¯¡¢Ç´¤ê¶¯¤¤¥ì¥·¡¼¥Ö¤Ê¤É¹¶¼é¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¤Ê¤É³èÌö¤ò¸«¤»¼è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª¡ÊS¡Ë¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬Àè¹Ô¤·¤¿½øÈ×¤âÀ¾»³ÂçæÆ¡ÊÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡Ë¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç±þÀï¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ´¤Ã¤¿¤¬ÀË¤·¤¯¤âµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£