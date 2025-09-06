¶Ë°½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼à¥¤¥á¡¼¥¸°ì¿·á¥Á¥ã¥¤¥ÊÉþÈäÏª¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¤¨!?¹õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡ÖÉáÃÊ¤ÈÊ·°Ïµ¤°ã¤¤¤¹¤®¤Æ¡×
ÀÖ¤È¹õ¤Î¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È!¡×(TBS)¤Ç¶âÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¾åÃ«º»Ìï¤¬°Ìò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤¹»Ñ¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥ó¥À¤ÈÀÖ¹õ¤Î¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¡¢ÀÖ¤È¹õ¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤Î¥Á¥ã¥¤¥ÊÉþ¤ËÌÖ¥¿¥¤¥Ä¤Î¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òX¤Ë¸ø³«¡£½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ç¤Ï¶Ë°¥Ò¡¼¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖH.A.T.E.¡×¤Ç³èÌö¡£¥ê¥ó¥°¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ÏÁ´¿È¹õ¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¿·Á¯¤Ê¶Ã¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï6Æü¤Î²£ÉÍÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤«¤éÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¼Ì¿¿½¸¡ÖPhenex Queen¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤µ¡×¡ÖÉáÃÊ¤ÈÊ·°Ïµ¤°ã¤¤¤¹¤®¤Æ¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤Î²Ä°¦¤µ¤È¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥»¥¯¥·¡¼¤Ê½ê¤Ï¡¢¤¤¤¯¤é¥Ò¡¼¥ë¤È¸À¤¨¤É¡¢È¿Â§µ»²á¤®¤ë¤À¤í¤©¡Á¡×¡ÖÌÖ¥¿¥¤¥Ä¤¬¤»¤¯¤¹¤£¤£¡¼¡×¡Ö¤¨¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ¾¤ÎÀ°Íý¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¨!?¹õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£