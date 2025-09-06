¡Ö¸×ÅÞ¡×»³ËÜºÌàÊ¢¸«¤»¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Ë¡Èïá»Ñ¤Ë¤¤å¤ó¡ª¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥«¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤«¤ï¤¤²á¤®¡×¤ÎÀ¼
¡¡¸µNMB48¤Î»³ËÜºÌ(32)¤¬ÈäÏª¤·¤¿àÊ¢¸«¤»¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Ë¡Èïá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¸¿è¤Îºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë»³ËÜ¤Ï¡¢²«¿§¤È¹õ¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Ë¡Èï¤Ë¾æ¤¬Ã»¤¤¥¤¥ó¥Ê¡¼¤È¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¡£ÂçÃÀ¤Ê»Ñ¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡ª²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Öº£Æü¤â¤«¤¡¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤½¤Î³Ê¹¥¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤Ê¡×¡Ö²Ä°¦¤¤Èþ¿Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£