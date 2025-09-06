¡Öº£Ç¯½é¤á¤ÆÍè¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢Â¹ÀµµÁ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Îà¸æÁ°»î¹çáÀ©¤·¾Ð´é
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2¡½1³ÚÅ·¡Ê6Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ÀÜÀï¤òÀ©¤·¡¢º£µ¨5ÅÙÌÜ¤Î5Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£º£µ¨ºÇÂ¿¤ÎÃù¶â31¡£Í¸¶¹ÒÊ¿¤¬7²ó1¼ºÅÀ¤Ç11¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¥²¡¼¥àº¹¤Ïº£µ¨ºÇÂç¥¿¥¤¤Î4º¹¤Ë³«¤¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò16¤Ë¸º¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÏÂ¹ÀµµÁ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿à¸æÁ°»î¹çá¡£»î¹ç¸å¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Ç¯½é¤á¤Æ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬Íè¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤«¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¶ÛÇ÷¤·¤¿¤¤¤¤»î¹ç¤ò¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£