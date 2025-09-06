¡Úµð¿Í¡Û9²ó2»à¤«¤é5Ï¢ÂÇ¤ÇÂçµÕÅ¾¾¡Íø¡ª¡¡ÂåÂÇ¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÆ±ÅÀÂÇ&µÈÀî¾°µ±¾¡¤Á±Û¤·ÆâÌî°ÂÂÇ¡¡º£µ¨ÌµÇÔ¤ÎÃæÆü¡¦¾¾»³¿¸Ìé¤Ë¹õÀ±ÉÕ¤±¤ë
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í5-4ÃæÆü(6Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à)
µð¿Í¤ÏÃæÆü¤ËÅÚÃÅ¾ì¤«¤éµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ïº£µ¨5¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤Ã¤¿°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¡£¤·¤«¤·½é²ó¡¢2¥¢¥¦¥È1ÎÝ¤«¤éÃæÆü¤Î4ÈÖ¡¦ºÙÀîÀ®ÌéÁª¼ê¤Ë¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø±¿¤Ð¤ì2¼ºÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë5ÈÖ¡¦¥Ü¥¹¥é¡¼Áª¼ê¤Ë2¼ÔÏ¢Â³¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó¡¢½é²ó¤«¤é3ÅÀ¤ÎÀèÀ©¤òµö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¯2²ó¤Ë¤â3ËÜ¤ÎÃ±ÂÇ¤Ç1¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿°æ¾åÅê¼ê¤Ï¡¢2ÈÖ¡¦ÅÄÃæ´´ÌéÁª¼ê¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¤Æ¤³¤Î»î¹ç4¼ºÅÀÌÜ¡£¤³¤Î²ó¤ÏÅê¤²¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏÁá¡¹¤Ë¸òÂå¤ò·èÃÇ¤·¡¢3²ó¤«¤é2ÈÖ¼ê¡¦Á¥Ç÷Âç²íÅê¼ê¤¬ÅÐÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÃæÆü¡¦郄¶¶¹¨ÅÍÅê¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¤¿µð¿ÍÂÇÀþ¤Ï¡¢½é²ó¤Ï¥é¥ó¥Ê¡¼3ÎÝ¡¢2²ó¤ÏËþÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤éÌµÆÀÅÀ¡£
¤½¤ì¤Ç¤â3²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸Áª¼ê¤¬º£µ¨15¹æ¤È¤Ê¤ë¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢È¿·â¤Î¤Î¤í¤·¤ò¾å¤²¤Þ¤¹¡£3ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î4²ó¤Ë¤Ï¡¢1¥¢¥¦¥È1ÎÝ¤«¤é´Ý²Â¹ÀÁª¼ê¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼2¥Ù¡¼¥¹¡£¤½¤Î¸å¡¢2¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤ÇÀô¸ýÍ§ÂÁÁª¼ê¤Ë17»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ(22»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ)¤È¤Ê¤ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼2¥Ù¡¼¥¹¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Áá¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤«¤é¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿·ÑÅê¿Ø¤ÏÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£3²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿Á¥Ç÷Åê¼ê¤¬3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢4²ó¤Ë¤Ï5Æü¤Ë1·³¾º³Ê¤·¤¿¹âÍüÍºÊ¿Åê¼ê¤¬5·î14Æü°ÊÍè¤ÎÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Ìµ¼ºÅÀÅêµå¡£¥±¥é¡¼Åê¼ê¡¢ÃæÀîâ«ÂÀÅê¼ê¡¢ÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¤âÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤Ä¤Ê¤®¡¢ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤òÂÔ¤Á¤Þ¤¹¡£
ÂÇÀþ¤Ï6²ó¤Ë¤Ï»àµå¤ÈÀô¸ýÁª¼ê¤Î2ËÜÌÜ¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ç2¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤È°ìÂÇÆ±ÅÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£7²ó¤È8²ó¤Ï¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·9²ó¡¢º£µ¨ÌµÇÔ¤Î¾¾»³¿¸ÌéÅê¼êÁê¼ê¤Ë2¥¢¥¦¥È¤«¤é²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¡¢´ßÅÄ¹ÔÎÑÁª¼ê¡¢ Ãæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¤ÎÏ¢ÂÇ¤¬½Ð¤ÆËþÎÝ¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÇÂåÂÇ¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤ØÆ±ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡£¤µ¤é¤ËµÈÀî¾°µ±Áª¼ê¤â¥¿¥¤¥à¥ê¡¼ÆâÌî°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤Î5Ï¢ÂÇ¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£9²óÎ¢¤Ï¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤¬Äù¤á¤Æ¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡£µð¿Í¤¬¸«»ö¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£