◇セ・リーグ 巨人5−4中日（2025年9月6日 バンテリンD）

巨人は中日に最大4点差から大逆転勝ち。連敗を2でストップした。

8月30日の阪神戦（甲子園）以来の先発登板となった右腕・井上は、初回に2者連続本塁打を浴びるなどして2回4失点で降板。

3回以降、船迫、高梨、ケラー、中川、田中瑛が無失点で継投した。

打線は4点を追う3回にキャベッジが15号ソロ。4回には丸の左中間適時二塁打、泉口が17試合連続安打となる右翼線への適時二塁打で1点差と迫った。

9回、中日の守護神・松山を攻略し、2死から岡本の左前打などで満塁とすると、代打・坂本が値千金の中前適時打を放って同点。続く吉川が二塁への適時内野安打で勝ち越した。

マルティネスが1点のリードを守りきり、トップの松山にあと1と迫る38セーブ目。6番手で登板した田中瑛が日本ハム時代の2022年7月7日・ロッテ戦（ZOZOマリン）以来1157日ぶりの白星を挙げた。

▼吉川 （9回は）つなぐ気持ちで入った。抜けてくれと思って。点をとれて、逆転できたのですごくうれしかった。