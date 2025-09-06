¾®Ìî²ÖÍü¡¢ÉÍÅÄ²í¸ù¤È¤ÎCM¶¦±é¤Î¤¤Ã¤«¤±¡ÈÌ¾»Ø¤·¡É¤Ë¡Ö¤â¤¦ÉÝ¤¯¤Æ¡Ä¡×
½÷Í¥¾®Ìî²ÖÍü¡Ê27¡Ë¤¬6ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å3»þ24Ê¬¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥×¥í¥ß¥¹¡×¤ÎCM¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê62¡Ë¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¾®Ìî¤ÈÉÍÅÄ¤Ï2023Ç¯¤«¤éCM¤Ç¶¦±é¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Ï©Àþ¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤ÆÂçºå»ÔÆâ¤ò°ÜÆ°¤·¡¢¾®Ìî¤Î¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¡£¾®Ìî¤Ï¡ÖÌîÀ¸¤ÎÉÍÅÄ¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ë´Ö¤Ë¡¢CM»£±Æ¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£¾®Ìî¤Ï¡ÖÉÍÅÄ¤µ¤ó¤ÏÁ´Á³ÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¤º¤Ã¤È¤³¤Î´¶¤¸¤Ç¥±¥é¥±¥é¾Ð¤Ã¤Æ¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ê¥à¡¼¥É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤Â®¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÖCM¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¤Âç¿Í¤¬Â¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¤¤í¤ó¤Ê»ö¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¢·ë¹½»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡¢¼Â¤Ï¡£ºÙ¤«¤¤»ö¤ò²¿²ó¤â¤ä¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
CM»£±Æ¤¬Ä¹»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¡¢Â³¤±¤¿¡£
¡ÖÉÍÅÄ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤È¡¢ÉÃÂ®¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ËÜÅö¤ËÂ®¤¤¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÂ®¤¯¤Æ¡×¤È¡¢¤¹¤°¤Ë»£±Æ¤¬½ª¤ï¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¡¢ÉÍÅÄ¤µ¤ó¤¬°Ò°µ¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¥Ó¥Ó¤Ã¤ÆÂ®¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¤Í¥¤·¤¤¤Î¤ËÂ®¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤â¤¦¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¾®Ìî¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÉÍÅÄ¤ÈCM¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÁðù¬¹ä¼ç±é¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Öæ«¤ÎÀïÁè¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢³ÕÎ½¤ÎÈë½ñ¤«¤é½°±¡µÄ°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ÏÉÄÅ¤ÎÉü½²¡Ê¤Õ¤¯¤·¤å¤¦¡Ë·à¤Ç¡¢¾®Ìî¤¬ÏÉÄÅ¤ÎÈë½ñ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¾®Ìî¤Ï¡Ö¡Øæ«¤ÎÀïÁè¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Áðù¬¤µ¤ó¼ç±é¤Î¡£¤½¤ì¤òÉÍÅÄ¤µ¤ó¤¬¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¥×¥í¥ß¥¹¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÉÍÅÄ¤µ¤ó¤¬¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ÉÍÅÄ¤â¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡£¡Ø¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤³¤Î»Ò¤Ï¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¾®Ìî¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ò¡¢¤ªÏÃ¤òÄº¤¤¤¿»þ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¡£¡Ø¼Â¤ÏÉÍÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¤ªÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤ÆÄº¤¤¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â»ä¡¢ÉÍÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤¦ÉÝ¤¯¤Æ¡£¡Ø¤Ê¤ó¤ÇÉÍÅÄ¤µ¤ó¡¢»ä¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤«¡¢¡ØÉÍÅÄ¤µ¤ó¤¬¡©¡¡¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡×¡£
¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£²¿¤¬¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¿ÍÀ¸¡£¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤É¤ó¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£