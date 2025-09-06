城島茂＆森本慎太郎、マラソン105キロ完走後の横山裕を食でサポート「今日は失敗できない」巨大食堂初の非常事態も
【モデルプレス＝2025/09/06】「24時間テレビ」でチャリティーランナーを務めたSUPER EIGHTの横山裕が、9月7日放送の日本テレビ系「ザ！鉄腕！DASH！！」（よる7時〜放送）に出演。
【写真】横山裕「24時間テレビ」スタート時の様子
大きすぎるが故に大味で敬遠されがちな巨大魚を獲り、培ってきた経験と知識を生かしておいしくいただく「DASH巨大食堂」。8月31日、「24時間テレビ」チャリティーランナーの横山が、見事105キロを走り抜いた。実はその9日前、城島茂と森本慎太郎（SixTONES）は、走り終えた横山を“食”でサポートするため沖縄県へ。
先輩ランナーとして101キロを走った経験のある城島は「食べ物が背中を押してくれる。どれだけ疲れていても元気になる」。走り続ける横山に、疲労回復効果が期待できる巨大カジキを釣り上げて届けたい。野生児･森本も「今日は失敗できない。必ず釣り上げなきゃいけない」と先輩･横山のために力が入る。いつも以上の緊張感の中、沖縄の最強漁師たちと一緒に、いざ沖縄の海へ。
最大4メートルにもなる巨大カジキは、ベテラン城島でさえお目にかかったことがない未知の相手。「DASH史上一番厳しく、だけど燃える戦いになる」と静かに闘志を燃やす城島。トローリングでヒットするのを待つ間、カジキに存在を悟られないよう、殺気を消すためにみんなで談笑タイム。森本はこの夏に行ったブラジル･アマゾン旅の思い出を語り、城島は11年前に走った24時間テレビマラソンの裏話を披露。さらに、殺気を消すためにみんなでお昼寝タイム。すると、「うわー！来たー！」うまく殺気が消えたのか、ついに巨大カジキがヒット？しかし、巨大食堂、初の非常事態が発生する。
そして24時間テレビ当日、横山がゴールを目指しているその裏で、巨大カジキの解体がスタート。105kmを完走した横山を、巨大カジキハンバーグでねぎらいたい。果たして時間内に作って届けることができるか。（modelpress編集部）
◆城島茂＆森本慎太郎、マラソン完走後の横山裕をねぎらう
◆巨大食堂初の非常事態発生
