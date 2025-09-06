新星K-POPグループ・YUHZ「ボイプラ」出身者含む日本人メンバー3人で初の公の場「次は全員でこの舞台に」【TGC2025A/W】
【モデルプレス＝2025/09/06】総勢30人のグローバル人材が参加するボーイズグループオーディション番組『B:MY BOYZ』（読み：ビーマイボーイズ）から誕生したYUHZ（ユアーズ）のHYO（ヒョウ）、KAI（カイ）、HARUTO（ハルト）が6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演した。
【写真】日本人メンバー緊張の初ランウェイ
8月30日のオーディション最終回でメンバーが決定したばかりのYUHZからは「BOYS PLANET（ボイプラ）」出身で最終順位1位の日本人練習生・HYOをはじめ、KAI・HARUTOと日本人メンバーがランウェイ。3人は並んでクールなモノトーンスタイルを着こなし、トップでは正面に向かって堂々とポーズを決めていた。
今回の「TGC」ステージが初の公の場となった3人。KAIは「僕たちまだYUHZとしてデビューしたばかりなのに、日本人の方なら誰もが知っているような大きな舞台に立たせていただいて本当に光栄でした」と深々と礼。HARUTOは「オーディション番組を通してたくさんのステージを披露してきたんですけど、初めてのランウェイをこんなに大きなステージで披露することができて嬉しいです」と笑顔を見せ、HYOは「今回は日本人メンバー3人で出演させていただいたんですけど、僕たちがデビューして次は韓国人のメンバーと全員でこの舞台に立ちたいという夢が芽生えました」と意気込んでいた。
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
◆YUHZ日本人メンバー3人集結
◆「TGC 2025 A/W」テーマは「BEYOND TOGETHER」
