¾¾½ÅË¤ÏÊ¡²¬¤Î¿Íµ¤»äÎ©¡ÖÀ¾Æî³Ø±¡¡×¤«¤éÌÀÂçÊ¸³ØÉô¤Ë ³ØÈñ¤ÎÌäÂê¤ÇÆüÂç·Ý½Ñ³ØÉô¤ÏÃÇÇ°¡Ú¤¢¤ÎÍÌ¾¿Í¤Î°Õ³°¤Ê³ØÎò¡Û
¡Ú¤¢¤ÎÍÌ¾¿Í¤Î°Õ³°¤Ê³ØÎò¡ÛÈÖ³°ÊÔ
¡¡¾¾½ÅË¡ÊÇÐÍ¥¡¿62ºÐ¡Ë
¡ÖÊ¡²¬¤ÏÀÎ¤«¤é¶µ°éÇ®¿´¤Ê²ÈÄí¤¬Â¿¤¯¡¢Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤äÆñ´Ø¹â¹»¤Ø¤Î¼õ¸³¤¬À¹¤ó¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤ÏÃÏ¸µ¤Î³Ø½¬½Î·Ð±Ä¼Ô¡£¸©ÆâÊÐº¹ÃÍ¥È¥Ã¥×¤Î»äÎ©Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤Îµ×Î±ÊÆÂçÉÕÀß¤Ï¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤³¤ÈËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÂ¹ÀµµÁ»á¤¬ºß³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¹â¹»¤«¤éÆþ¤Ã¤¿Â¹»á¤Ï2Ç¯¤Î»þ¤ËÃæÂà¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤ËÎ±³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Â¹»á¤äËÙ¹¾»á¤¬ºß³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤ÏÃË»Ò¹»¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¶¦³Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼õ¸³Ç®¤¬¹â¤¤Ê¡²¬¤Çµ×Î±ÊÆÂçÉÕÀß¤È¤È¤â¤Ë¾ï¤Ë¿Íµ¤¾å°Ì¤Ë¤¯¤ë¤Î¤¬ÇÐÍ¥¡¦¾¾½ÅË¡Ê62¡Ë¤¬¹â¹»¤«¤éÆþ³Ø¤·¤¿»äÎ©Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤ÎÀ¾Æî³Ø±¡¤À¡£¾¾½Å¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤ÏÃË»Ò¹»¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µ×Î±ÊÆ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¶¦³Ø²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2012Ç¯¤«¤éÂ³¤¯¥É¥é¥Þ¡Ö¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ç¤º¤Ã¤È¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢²¡¤·¤â²¡¤µ¤ì¤â¤»¤ÌÂç¸æ½ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¾½Å¡£¤½¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿É÷ËÆ¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£Ê¡²¬»Ô¤Î¸øÎ©Ãæ³Ø¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢Í§¿Í¤«¤é±Ñ¥Ñ¥ó¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ô¥¹¥È¥ë¥º¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤ò¼Ú¤ê¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Ãæ3¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¿ÈÄ¹¤Ï187¥»¥ó¥Á¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤á¤ÐÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤¦¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³Ú´ï¤âÃÆ¤±¤º¡¢²Î¤â²¼¼ê¤¯¤½¤À¤Ã¤¿¡£¤¯¤»ÌÓ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ô¥¹¥È¥ë¥º¤Î¥·¥É¡¦¥Ó¥·¥ã¥¹¤Î¤è¤¦¤ËÈ±¤ÎÌÓ¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬ËÜ¿Í¤ÏÉÔËþ¤Ç¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ø¤ÎÆ»¤Ï¤¢¤¤é¤á¤¿¡£
¡¡À¾Æî³Ø±¡¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ¤«¤é¤â¡¢¥Ñ¥ó¥¯¾¯Ç¯¤Î¿´°Õµ¤¤À¤±¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥¥ê¥¹¥È¶µ·Ï¤Ê¤¬¤é¡¢À¸ÅÌ¤Î¼«¼çÀ¤ò½Å¤ó¤¸¤ë³Ø¹»¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î½Î·Ð±Ä¼Ô¡Ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¾¾½Å¤â¼«Í³¤òËþµÊ¤·¤¿¡£3Ç¯¤Î»þ¤ËÊ¡²¬½Ð¿È¤ÎÀÐ°ææâÏÊ¡Ê¸½ÀÐ°æ³ÙÎ¶¡Ë´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ö¶¸¤¤ºé¤¥µ¥ó¥À¡¼¥í¡¼¥É¡×¤ò¸«¤Æ¥Ñ¥ó¥¯º²¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿¡£
¡¡±Ç²è´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¾¾½Å¤Ï¡¢ÀÐ°æ´ÆÆÄ¤ÈÆ±¤¸ÆüÂç·Ý½Ñ³ØÉô¤ËÆþ¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤¬¡¢·ë¶ÉÃÇÇ°¤¹¤ë¡£³ØÈñ¤¬ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤½¤³¤ÇÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤º¤Ã¤È°Â¤¯ºÑ¤àÌÀ¼£ÂçÊ¸³ØÉô¤À¤Ã¤¿¡£Æ±³ØÉôÊ¸³Ø²Ê±é·à³Ø¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Ë¤ÏÆü·ÝÃæÂà¤ÎÀÐ°æ´ÆÆÄ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤Âº·É¤¹¤ëÅâ½½Ïº¤¬¤¤¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É»þÂå¤Ï¾®·à¾ì¥Ö¡¼¥à¡£Åâ¡¢»û»³½¤»Ê¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥ó¥°¥é³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤¿¤Á¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ìµ»ö¡¢ÌÀ¼£Âç¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¾¾½Å¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢¼«¿È¤Î·àÃÄ¤ò´úÍÈ¤²¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯²ê¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Îº¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿ÍÊª¤È½Ð²ñ¤¦¡£¥¶¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Ï¡¼¥Ä¤ò·ëÀ®¤¹¤ëÁ°¤Î¹ÃËÜ¥Ò¥í¥È¡¢Æü·Ý¤Î»°Ã«¹¬´î¡Ä¡Ä¡£Ë¡À¯Âç¤Î³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¹ÃËÜ¤Ï²¼ËÌÂô¤ÎÃæ²Ú²°¤Î¥Ð¥¤¥ÈÃç´Ö¡£¾¾½Å¤¬½é¤á¤Æ´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡Ö·à±Ç²è¡¡¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡×¡Êº£Ç¯1·î¸ø³«¡Ë¤Ç¤Ï¹ÃËÜ¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥¶¡¦¥¯¥í¥Þ¥Ë¥è¥ó¥º¤¬¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»°Ã«¤¬Åìµþ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥Ü¡¼¥¤¥º¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ëºÝ¤Ë¤ÏÌò¼Ô¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ÌÀ¼£Âç¤òÂ´¶È¤·¤¿¾¾½Å¤ÏéðÀî¹¬Íº¤¬¼çºË¤¹¤ë·àÃÄ¤ËÆþÃÄ¡£ºßÀÒ¤·¤¿¤Î¤Ï3Ç¯È¾¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÎéðÀî¤Ï¼ã¤¤·àÃÄ°÷¤ò¡Ö3Ç¯¤ÇÌî¤ËÊü¤Ä¡×Êý¿Ë¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£·àÃÄ¤ò½Ð¤µ¤ì¤¿¾¾½Å¤Ï·úÀß²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¡£¸½É×¿Í¤È¤Î·ëº§»ñ¶â¤òÃù¤á¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£Ìò¼ÔÃç´Ö¤Î¾¡Â¼À¯¿®¤«¤éÀâÆÀ¤µ¤ì¡¢ºÆ¤Ó¼Çµï¤ÎÀ¤³¦¤ËÉñ¤¤Ìá¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î1Ç¯È¾¸å¤À¤Ã¤¿¡£
