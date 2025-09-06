◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 中日４―５巨人（６日・バンテリンドーム）

巨人が中日に土壇場の逆転勝ちで連敗を２で止め、借金を２とした。先発の井上温大投手は初回に２者連続アーチで３失点、２回にも１点を失い２回７安打４失点で降板。打線は中日の先発・高橋宏斗投手から３点を奪って追い上げ、１点差で迎えた９回２死から中日の守護神・松山晋也投手から５連打で２点を挙げ、試合をひっくり返した。

巨人は初回、先頭の丸佳浩外野手が右中間二塁打。キャベッジ外野手の二塁打で１死三塁としたが、泉口友汰内野手は二ゴロ、岡本和真内野手は空振り三振に倒れ無得点。

井上が１回に本塁打２発で３点を先取された。１死から田中幹也内野手の当たりは二塁ベースにあたってバウンドが変わる遊撃内野安打。２死となってから、細川成也外野手に打った瞬間にわかる左翼スタンドへの１６号２ラン本塁打。さらに、この日が３２歳の誕生日のボスラー外野手には、２試合連続アーチとなる１３号ソロ本塁打と、６月１７日の日本ハム戦以来の２者連続本塁打を打たれ、３点目を奪われた。

巨人は２回、岸田行倫捕手の中前打、中山礼都内野手の右前打で無死一、二塁。リチャード内野手の空振り三振の投球が暴投となり、走者がそれぞれ進塁、吉川尚輝内野手は四球を選び１死満塁としたが、井上は見逃し三振、丸は中飛に打ち取られ３者残塁となった。

井上が２回に追加点を許した。先頭のチェイビス内野手に中前打、加藤匠馬捕手に左前打され無死一、二塁。送りバント失敗の後、岡林勇希外野手の右前打で１死満塁となり、田中に左前タイムリーを打たれ４点目奪われた。

４点を追う巨人は３回、キャベッジ外野手が右翼スタンドに運ぶ１５号ソロ本塁打を放ち、ようやく１点を返した。さらに１死から岡本が四球、２死一塁から中山が中京大中京高の同級生・高橋宏からこの試合２本目のヒットとなる左前打で一、二塁としたが、リチャードは遊ゴロに倒れた。３回までで早くも６残塁。

３点を追う巨人が４回に反撃。先頭の吉川が四球を選んで出塁。代打・三塚琉生外野手は空振り三振に倒れたが、丸がファウルで粘った１１球目を左中間二塁打にして、一塁から吉川が生還し２点目。２死二塁から、泉口が１７試合連続ヒットとなる右翼線二塁打を放ち３点目を挙げた。

４回からは５日に１軍に合流した高梨雄平投手が３番手で登板。１死から代打・辻本倫太郎内野手に左越え二塁打を打たれたが、後続を抑えた。

５回からは４番手でケラー投手がマウンドにあがり、先頭の上林誠知外野手を左前打で出したが、細川を遊ゴロ併殺打、ボスラーを左飛に抑えた。６回は２死から安打を許したが無失点。

巨人は６回、中日の３番手・斎藤綱記投手から、途中出場で一塁に入った大城卓三捕手が先頭で死球。２死となってから泉口が左前打でつなぎ一、二塁としたが、岡本は空振り三振に倒れ、この試合３度の得点圏での打席でいずれも凡退となった。

７回からは５番手で中川皓太投手が登板。先頭の岡林に左前打、送りバントで１死二塁とされたが、上林を空振り三振、細川は申告敬遠での２死一、二塁でボスラーを左飛に打ち取った。

巨人が９回に中日の守護神・松山晋也投手をとらえ、逆転に成功した。１死から泉口が死球で出塁したが、代走の増田大輝内野手が二塁盗塁失敗。走者がなくなってから岡本が左前打、岸田が中前打、中山が右前打と３連打で２死満塁とし、代打・坂本勇人内野手が登場。ここで、坂本が中前タイムリーを放ち、土壇場で同点に追いついた。なおも２死満塁で吉川が二塁内野安打を放ち、ついに勝ち越した。

９回は守護神・マルティネス投手がマウンドにあがり、１死から田中幹也内野手に左前打され、二塁盗塁はセーフの判定。リクエストでリプレー検証となったが判定は覆らず１死二塁。上林誠知外野手は左飛、細川成也外野手は２打席連続の申告敬遠で２死一、二塁。ボスラー外野手との勝負を選び、１５４キロのストレートで空振り三振に仕留め、３８セーブ目をマークした。