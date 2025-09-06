◆男子プロゴルフツアー ロピアフジサンケイクラシック 第２日（６日、山梨・富士桜ＣＣ＝７４２４ヤード、パー７０）

ツアー未勝利の岡田晃平（フリー）は３位で出て７バーディー、３ボギーの６６をマークし、通算８アンダーで首位に浮上した。

出だし１番は５メートル、２番は２メートルに乗せて連続バーディー発進。後半の１１番、１２番で連続ボギーとし、「イライラしてた」と言う１３番パー３は２メートルに乗せてバウンスバック。１５番はグリーン奥のカラーから約６メートルをパターで直接沈め、バーディーを奪った。「ボギー３つは多いけど、しっかりバーディーも来ている。この流れを切らさないようにしたい」と声を弾ませた。

憧れの松山英樹（ＬＥＸＵＳ）と同じ明徳義塾中、同高、東北福祉大と進み、２２年の日本アマで優勝したホープ。前週には松山の自叙伝「彼方への挑戦」を購入した。「初めて本を買った」と笑う岡田は、台風接近による悪天候のため競技が中止となった５日にも宿舎で熟読。現在は第４章まで読み「まだ大学に入ったばかり（の段階）。自分と同じルートを歩んでいて、マスターズの経験もある。松山さんが一番練習すると言われていて、その練習量も書いてある。自分のモチベーションも上げていけている」。偉大な先輩の姿勢を刺激に好スコアをたたき出した。

今季は中日クラウンズ、ＩＳＰＳハンダ夏に爆発トーナメントに続き、３度目の最終日最終組に入った。プロ３年目の２３歳は「だいぶ慣れてきた。自分にさえ打ち勝てば、明日もいいスコアが出る。自分を信じてやりたい」と初優勝へ意欲十分。優勝者には日産のスポーツカー「フェアレディＺ」が副賞で贈られるが、「車は好き。高速道路をバーッと走りたいですね。新東名で！」と目を輝かせた。