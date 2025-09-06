◆男子プロゴルフツアー ロピアフジサンケイクラシック 第２日（６日、山梨・富士桜ＣＣ＝７４２４ヤード、パー７０）

第２ラウンドが行われ、２００９、１０年覇者でツアー２０勝の石川遼（カシオ）は５位で出て４バーディー、５ボギーの１オーバー７１と伸ばせず、通算２アンダーの１０位と後退した。

出だしの１０番、１２番で１メートル強につけてバーディー先行。１６番パー３で第１打をグリーン右のバンカーに入れて初ボギーを打った後、１７番は２メートルに寄せてバウンスバックした。だが、１８番から後半の２番まで３連続ボギー。「難しいアプローチやパターを残した感じだった。ショートゲームであと２つは拾いたかった」と振り返った。

前日５日は台風接近による悪天候のため、競技は中止となった。宿舎でアプローチやパッティングなどを行い「ちょこちょこ練習しながら、基本はずっと休んでいた。だいぶ試合も続いていたので、けっこう回復できた」。休養を経て臨んだ第２ラウンドだったが、伸ばしきれなかった。

首位と６打差の１０位で最終日に臨む。５４ホールに競技が短縮され「（本来は）あと２日間あると考えたら、全然チャンスはあるなという位置なので、全然我慢できている。ただ、第４ラウンドがないのでちょっと厳しいなとは思う」。１５年ぶりの優勝に向けて「かなりいいプレー、スコアが求められると思う。状態は悪くないので、気持ちを切り替えていきたい」と逆転を見据えた。