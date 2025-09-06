◆第３９回セントウルＳ・Ｇ２（９月７日、阪神競馬場・芝１２００メートル）

前日最終オッズが９月６日、ＪＲＡから発表された。単勝１番人気は連覇を狙う（１４）トウシンマカオ（牡６歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、父ビッグアーサー）で２・８倍。メンバー唯一のＧ１馬で昨年２着のリベンジを期す（３）ママコチャ（牝６歳、栗東・池江泰寿厩舎、父クロフネ）が３・６倍で２番人気。大きく離れた１０・８倍の（２）テイエムスパーダ（牝６歳、栗東・小椋研介厩舎、父レッドスパーダ）が３番人気で２強ムードが漂っている。

馬連は（３）―（１４）だけが１０倍を切り、２・９倍で圧倒的な１番人気。その後も前記２頭を中心に売れており、ともに連対を外した場合では、（５）ヨシノイースター（牡７歳、栗東・中尾秀正厩舎、父ルーラーシップ）―（６）アブキールベイ（牝３歳、栗東・坂口智康厩舎、父ファインニードル）の５６・５倍で１６番人気となっている。

３連単も（１４）―（３）―（５）の２５・５倍が１番人気。（３）―（１４）―（５）の３３・５倍が２番人気が続き２頭絡みの馬券が売れている。（３）―（１４）―（４）エコロジーク（牡３歳、栗東・森秀行厩舎、父トワリングキャンディ）の８２・８倍までの１９通りが１００倍を切っている。