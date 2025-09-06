◇競泳日本学生選手権第3日（2025年9月6日 東京アクアティクスセンター）

女子400メートル自由形決勝が行われ、今夏の世界選手権オープンウオーター（OWS）で2つのメダルを獲得した梶本一花（同大4年）が4分6秒81の大会新記録で優勝した。同タイムは自己ベストでもあり、800メートル自由形との2冠も達成。「400メートルは800メートルに比べて接戦になると思っていた。自己ベストを出せて良かった」と話した。

梶本は世界選手権でも同種目に出場したが、4分8秒79で予選敗退。この時は3種目に出場したOWSを終え、競泳での最初の種目だったために「切り替えができていなかった」という。

この日は前半200メートルを世界選手権とほぼ同じ2分4秒台で入り、後半もペースを維持して大会記録を更新。「800メートルは優勝したけど、タイムは悔しかった。泳ぎとメンタルを改善した」と会心の笑みを浮かべた。

今後は滋賀国民スポーツ大会、OWS日本選手権が控えており、10月にはOWSの日本学生選手権にも出場する。最終学年を迎えている大学生としての目標も明確で、「オープンウオーターと合わせて4冠を達成したい」と宣言した。