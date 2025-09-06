TVアニメ『おそ松さん』、放送10周年の記念ビジュアル公開 トド松役・入野自由グッズ開発企画も決定
TVアニメ『おそ松さん』が10月6日に、2015年の放送から10周年を迎える。その記念として、10周年記念ビジュアルが6日、公開された。また、10周年を記念した上映会や企画が公開となった。
【動画】トド松役・入野自由の「グッズ開発室」
本ビジュアルは、TVアニメ『おそ松さん』第3期、第4期のキャラクターデザインを務める安彦英二氏描きおろしによるもので、「10th ANNIVERSARY」と書かれた台座の上に、左からカラ松、チョロ松、おそ松、一松、トド松の5人が立ち、中央で十四松を高く掲げるという、10周年を祝う華やかで賑やかな1枚に仕上がっている。
併せて公開されたのは、10周年の開幕上映会＆記念企画の詳細。10周年初日となる10月6日に東京・新宿ピカデリーで「10月6日にあつまれ！おそ松さん10周年開幕記念ほぼ6時間上映会!!!!!!」の開催が決定。現在放送中の第4期を一挙上映するほか、開幕式などを予定している。登壇者や詳細は後日発表となる。
また、10周年記念企画としてトド松役の入野自由が開発する「入野自由グッズ開発室」第3弾の実施も決定。新たな映像が公開された。映像内では、TVアニメが10周年を迎えたことに触れ、「作品の力、スタッフ、キャスト、そして皆さんの力でここまでくることができました。ありがとうございます！」と感謝を述べたほか、「10周年ということで、グッズ開発室も気合いを入れてこれまで以上のものを作っていきたい」と意気込みを語り、10周年を記念して開発されるグッズに期待が高まる内容となっている。
このほかにも、10周年を盛り上げる「10大企画」が今後順次展開予定となっている。
