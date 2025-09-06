【銀座コージーコーナー】″黒ねこ″や″ジャック・オ・ランタン″パケのハロウィン限定アソートが登場。遊び心たっぷりのデザインがかわいすぎる

銀座コージーコーナーは、2025年9月1日から10月31日まで全国の店舗で『JOYJOYハロウィン 黒ねこボックス（9個入）』と『JOYJOYハロウィン ギフトバッグ（6個入）』を販売しています。

パーティーやプチギフトに大活躍間違いなし

パッケージデザインだけでなく、個包装のフィルムやクッキーの絵柄までハロウィン感満載の2種類が登場します。

・JOYJOYハロウィン 黒ねこボックス（9個入）

お花形のフルーリマドレーヌと、黒ねことかぼちゃがそれぞれプリントされたクッキーが、黒ねこモチーフの立体的なボックスに入っています。

さらにフルーリマドレーヌ（バター・ショコラ）のフィルムのデザインも、黒ねこやおばけが描かれたハロウィン仕様になっていて、全4種類が中からどれが入るかお楽しみです。

ボックスデザインは、黒ねこの表情別に4種類。黒ねこが持っているかぼちゃのフタを開けると、かわいい表情が現れる仕掛け付きです。

価格は745円。

・JOYJOYハロウィン ギフトバッグ（6個入）

お花形のフルーリマドレーヌと、黒ねことかぼちゃがそれぞれプリントされたクッキーの詰め合わせです。ジャック・オ・ランタンの口から袋の中が見えるようなデザインのバッグが、ハロウィン気分を盛り上げてくれます。

さらにフルーリマドレーヌ（バター）のフィルムには黒ねこやおばけが4種類のデザインがあり、ランダムに入っています。

小さな子どもでも持ちやすい形状とサイズで、ハロウィンのプチギフトにもぴったりです。

価格は496円。

福井県・京都府・鳥取県に取扱店はありません。

商品の詳細は公式サイトで確認できます。

※価格はすべて税込みです。

東京バーゲンマニア編集部