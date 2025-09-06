【イオン九州限定】ポケモンカード「インフェルノX」を抽選販売！応募は《9月7日まで》
イオン九州は、人気のポケモンカードMEGA「スターターセットMEGA」の抽選販売を実施中です。
応募受付期間は、2025年9月7日23時59分まで。イオングループの公式アプリ「iAEON（アイイオン）」からのみ応募できます。
対象商品は、新商品の「ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック インフェルノX」です。
1人30パックまで買える
9月26日発売予定の「インフェルノX」は、「メガリザードンXex」や「オドリドリex」が収録されているシリーズです。注目商品のため、争奪戦が予想されます。
当選者は、1人30パック（1BOX）まで購入できます。
1パック5枚入り（ランダム封入）で、価格は税別163円（税込179.30円）です。
当選発表は9月25日12時以降。当選者のみ、購入用のクーポンが配信されます。
当選した場合は26日から30日までに、指定した店舗の玩具コーナーで対象商品を購入する必要があります。
九州エリアのイオンユーザーはアプリをチェックしてみて。
＜参考＞
イオン九州「【iAEONアプリ】ポケモンカードゲームMEGA 拡張パック インフェルノＸ抽選販売のお知らせ」
ポケモンカードゲームトレーナーズ ウェブサイト
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）