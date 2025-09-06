Snow Man深澤辰哉＆佐久間大介が四国地方・高知を巡る旅へ！「オフはこういう休日を過ごしたい」（佐久間）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

日テレとディズニーがコラボレーションしたSnow Manのトラベルドキュメンタリー『旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -』（全10話）のEpisode3が、9月7日16時25分から日本テレビで放送される。

■釣った鮎をその場で塩焼きに

Episode3では、深澤辰哉と佐久間大介、そして“10番目のメンバー”AI風ロボ「タビィ」が海、川、山に囲まれた大自然の宝庫、四国地方・高知を巡る旅を紹介。

「自然を堪能したい！」という佐久間からのリクエストで、車で向かったのは大自然に囲まれた高知のスポット。川釣りに挑戦し、釣った鮎をその場で塩焼きにして味わうという、なんとも贅沢なひとときを体験したふたり。さらに、“大人の隠れ宿”では、温泉に浸かり心も体もリラックス。

深澤は「こんな充実した1日ってあるんだな」と語り、佐久間も「オフはこういう休日を過ごしたい」と、疲れがすっかり癒された様子。ふたりの素顔が垣間見える、ゆったりとした旅の時間をぜひ楽しもう。

なお、ディズニープラスでは『旅するSnow Man / 完全版 - Traveling with Snow Man -』が配信中。

■番組情報

日本テレビ『旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -』

09/07（日）16:25～16:55

※Hulu、TVerなどで見逃し配信あり

■【画像】Episode3の場面写真