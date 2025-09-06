「らしいゴール」「喜び方が可愛くて」チェルシー浜野まいかがマンC撃破の立役者に！ 鮮烈な決勝弾にファン喝采「みんな彼女が大好きだ」
日本人FWが大事な一戦で輝きを放った。
リーグ６連覇中のチェルシー女子は現地９月５日、イングランド・ウィメンズ・スーパーリーグ（WSL）の開幕節で、長谷川唯らが所属するマンチェスター・シティと対戦し、２−１で勝利。この試合で日本女子代表FW浜野まいかが鮮烈な決勝ゴールを挙げた。
先制して迎えた64分、テンポの良いつなぎで前進すると、最後は右サイドからの味方の折り返しに走り込んだ浜野が、右足で丁寧に合わせてネットを揺らした。
その後に１失点も、最後までリードを保ったチェルシーがシーズン白星スタートを切った。
シティ相手に開幕節からさっそく結果を出した浜野。クラブの公式サイトがゴールシーンの動画を公開すると、ファンからは「なんて素晴らしい笑顔がなんだ」「らしいゴール」「真ん中で2対1になった時点で勝負あり。良いポジショニング」「みんな彼女が大好きだ」「喜び方が可愛くて」「ナイスゴール！」といった称賛の声が上がった。
難敵を振り切ったチェルシーは、連覇への第一歩を力強く踏み出した。浜野のさらなる活躍が、７連覇の行方を占う大きな鍵となりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「素晴らしい笑顔」浜野まいかが開幕戦でさっそくゴール！
