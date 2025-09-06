光って回って、涼しさも楽しさもひと皿に【トフィー】のそうめん流し器がAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
冷たくて美味しい、アレンジ自在の流しそうめん器【トフィー】のそうめん流し器がAmazonに登場!
トフィーの流しそうめん器は、キラキラ光るLEDライトが食卓を彩る。3色のライトが流れるそうめんを照らし、昼でも夜でも楽しく涼やかな演出ができる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
乾電池式のコードレス設計で、屋内はもちろん、キャンプやバーベキューなどのアウトドアでも活躍する。氷ケースを内蔵しているため、冷たい状態をキープしながら美味しく味わえる。
→【アイテム詳細を見る】
そうめんだけでなく、野菜やフルーツなどを使ったアレンジメニューも楽しめる。
→【アイテム詳細を見る】
専用製氷カップと薬味皿が付属しており、準備も片付けも簡単。コンパクトながら家族や友人と囲めるサイズで、夏の食卓にぴったりの一台。
冷たくて美味しい、アレンジ自在の流しそうめん器【トフィー】のそうめん流し器がAmazonに登場!
トフィーの流しそうめん器は、キラキラ光るLEDライトが食卓を彩る。3色のライトが流れるそうめんを照らし、昼でも夜でも楽しく涼やかな演出ができる。
→【アイテム詳細を見る】
乾電池式のコードレス設計で、屋内はもちろん、キャンプやバーベキューなどのアウトドアでも活躍する。氷ケースを内蔵しているため、冷たい状態をキープしながら美味しく味わえる。
→【アイテム詳細を見る】
そうめんだけでなく、野菜やフルーツなどを使ったアレンジメニューも楽しめる。
→【アイテム詳細を見る】
専用製氷カップと薬味皿が付属しており、準備も片付けも簡単。コンパクトながら家族や友人と囲めるサイズで、夏の食卓にぴったりの一台。