¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥é¥ó¥Êー²£»³Íµ¤ò¤Í¤®¤é¤¤¤¿¤¤¡ª¾ëÅçÌÐ¤È¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤¬Ä¶µðÂç¥«¥¸¥¥Ï¥ó¥Ðー¥°ºî¤ê¤ËÄ©Àï
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
9·î7ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¤Ï¡¢¡ÖDASHµðÂç¿©Æ²¡×ÆÃÊÌÊÔ¡£¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥é¥ó¥Êー¤òÌ³¤á¤¿²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¤ò¤Í¤®¤é¤¦¤Ù¤¯¡¢¾ëÅçÌÐ¤È¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡ÊSixTONES¡Ë¤¬µðÂç¥«¥¸¥¤ÎÊá³Í¤ËÄ©Àï¡£¥Þ¥é¥½¥ó´°Áö¸å¤Î²£»³¤ËÄ¶µðÂç¥«¥¸¥¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤òÆÏ¤±¤ë¤Ù¤¯Ê³Æ®¤¹¤ë¡£
¢£¡ÖDASHµðÂç¿©Æ²¡×ÆÃÊÌÊÔ¤¬¥ª¥ó¥¨¥¢¡£¡ÖDASH»Ë¾å¤¤¤Á¤Ð¤ó¸·¤·¤¯¡¢¤À¤±¤ÉÇ³¤¨¤ë¡×¡Ê¾ëÅçÌÐ¡Ë
Âç¤¤¹¤®¤ë¤¬¸Î¤ËÂçÌ£¤Ç·É±ó¤µ¤ì¤¬¤Á¤ÊµðÂçµû¤ò³Í¤ê¡¢ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ÈÃÎ¼±¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¯¡ÖDASHµðÂç¿©Æ²¡×¡£
8·î31Æü¡¢¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥é¥ó¥Êー¤Î²£»³¤¬¡¢¸«»ö105¥¥í¤òÁö¤êÈ´¤¤¤¿¡£¼Â¤Ï¤½¤Î9ÆüÁ°¡¢¾ëÅç¤È¿¹ËÜ¤Ï¡¢Áö¤ê½ª¤¨¤¿²£»³¤ò¡È¿©¡É¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á²Æì¸©¤Ø¡£
ÀèÇÚ¥é¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ101¥¥í¤òÁö¤Ã¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¾ëÅç¤Ï¡Ö¿©¤ÙÊª¤¬ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤É¤ì¤À¤±Èè¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢Áö¤êÂ³¤±¤ë²£»³¤ËÈèÏ«²óÉü¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëµðÂç¥«¥¸¥¤òÄà¤ê¾å¤²¤ÆÆÏ¤±¤¿¤¤¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£ÌîÀ¸»ù¡¦¿¹ËÜ¤â¡Öº£Æü¤Ï¼ºÇÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£É¬¤ºÄà¤ê¾å¤²¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÀèÇÚ¡¦²£»³¤Î¤¿¤á¤ËÎÏ¤¬Æþ¤ë¡£¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Î¶ÛÄ¥´¶¤Î¤Ê¤«¡¢²Æì¤ÎºÇ¶¯µù»Õ¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤¤¤¶²Æì¤Î³¤¤Ø¡£
ºÇÂç4¥áー¥È¥ë¤Ë¤â¤Ê¤ëµðÂç¥«¥¸¥¤Ï¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¾ëÅç¤Ç¤µ¤¨¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Ì¤ÃÎ¤ÎÁê¼ê¡£¡ÖDASH»Ë¾å¤¤¤Á¤Ð¤ó¸·¤·¤¯¡¢¤À¤±¤ÉÇ³¤¨¤ëÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢¾ëÅç¤ÏÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹¡£
¥È¥íー¥ê¥ó¥°¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä´Ö¡¢¥«¥¸¥¤ËÂ¸ºß¤ò¸ç¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢»¦µ¤¤ò¾Ã¤¹¤¿¤á¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÃÌ¾Ð¥¿¥¤¥à¡£¿¹ËÜ¤Ï¤³¤Î²Æ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¡¡¥¢¥Þ¥¾¥óÎ¹¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ê¡¢¾ëÅç¤Ï11Ç¯Á°¤ËÁö¤Ã¤¿24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÈäÏª¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»¦µ¤¤ò¾Ã¤¹¤¿¤á¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ªÃë¿²¥¿¥¤¥à¡Ä¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤¦¤ïー¡ª¡¡Íè¤¿ー¡ª¡×¡£¤¦¤Þ¤¯»¦µ¤¤¬¾Ã¤¨¤¿¤Î¤«¡¢¤Ä¤¤¤ËµðÂç¥«¥¸¥¤¬¥Ò¥Ã¥È¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖµðÂç¿©Æ²¡×½é¤ÎÈó¾ï»öÂÖ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡ÙÅöÆü¡¢²£»³¤¬¥´ー¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤ÎÎ¢¤Ç¡¢µðÂç¥«¥¸¥¤Î²òÂÎ¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£105¥¥í¤ò´°Áö¤·¤¿²£»³¤ò¡¢µðÂç¥«¥¸¥¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤Ç¤Í¤®¤é¤¤¤¿¤¤¤Õ¤¿¤ê¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ»þ´ÖÆâ¤Ëºî¤Ã¤ÆÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡©
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù
09/07¡ÊÆü¡Ë19:00～19:58
½Ð±é¼Ô¡§¾ëÅçÌÐ¡¢²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡ÊSixTONES¡Ë
¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.ntv.co.jp/dash/