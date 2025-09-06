ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、敵地でのオリオールズに出場予定。相手先発は、メジャー6年目のトレバー・ロジャース投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、過去の対戦成績などを振り返る。

■通算成績は3打数1安打2打点

相手先発は、27歳の左腕ロジャース。2020年にマーリンズでメジャーデビューを飾ると、昨季7月末にオリオールズへ移籍。今季は右膝の亜脱臼で出遅れたが、後半戦はメジャートップタイの6勝をマーク。左打者からの被弾がなく、抜群の安定感を誇っている。

主な球種は、投球全体の40.0％を占める平均93.1マイル（約149.8キロ）のフォーシームに、チェンジアップ、シンカー、被打率0割台のスライダーとスイーパーを含む全5種。ゴロ率が高いグラウンドボーラーで、四球率が低く制球力にも優れている。

大谷はロジャースと通算3打席対戦し、3打数1安打2打点。2022年7月6日（同7日）の試合で、外角高めフォーシームを捉えて三遊間を破る2点適時打を放っている。西地区首位を維持するドジャースは、現在4連敗と苦戦中。2位パドレスも5連敗中だが、3位ジャイアンツが5連勝で6ゲーム差に接近。大谷の4試合ぶり47号アーチで、勝負の9月に勢いをつけられるか。

■試合情報

ドジャースvs.オリオールズ

試合開始：日本時間9月7日（日）8時05分

中継情報：NHKBS1／サブ102ch、MLB.tv、SPOTVNOW、J Sports1