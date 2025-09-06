¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡ÛÃæÂôÎÜÍè¡¡9°Ì¹¥È¯¿Ê¡Ö¿¤Ð¤¹¥´¥ë¥Õ¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×»Ë¾å9¿ÍÌÜ¤Î¥¢¥ÞV¤Ø3ÂÇº¹ÄÉ¤¦
¡¡¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥´¥ë¥Õ5¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Âè1Æü¡Ê2025Ç¯9·î6Æü¡¡ÀéÍÕ¸©¡¡¥´¥ë¥Õ5¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥ª¡¼¥¯¥Ó¥ì¥Ã¥Â¡á6505¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡Âè1¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÎÃæÂôÎÜÍè¡Ê¤ë¤Ê¡Ë¤¬1¥¤¡¼¥°¥ë¡¢5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢2¥Ü¥®¡¼¤Î67¤Ç²ó¤ê¡¢¼ó°Ì¤È3ÂÇº¹¤Î9°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£¡Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Á´ÂÎÅª¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡1¡¢2ÈÖ¤È¹¬Àè¤è¤¯Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼È¯¿Ê¡£Á°È¾¤Ï¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Ç²ó¤Ã¤¿¤¬¡¢12ÈÖ¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü½é¤á¤Æ¥Ü¥®¡¼¤òÃ¡¤¤¤¿¡£Â³¤¯13ÈÖ¤Ç8¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¤¡¼¥°¥ë¥Ñ¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¤¿¡£¡Ö2¥Ñ¥Ã¥È¤Ç¤¤¤±¤Ð¡¢¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¾å¼ê¤¯ÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡Á°½µ¤Î¥Ë¥È¥ê¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ç¤Ï½éÆü3°Ì¤È¹¥È¯¿Ê¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢3ÆüÌÜ¤Ë79¡¢ºÇ½ªÆü¤Ï74¤ÈÊø¤ì¤¿¡£¡Ö1¡¢2ÆüÌÜ¤Ë¿¤Ð¤»¤¿¤Î¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Êø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ÎÈ¿¾ÊÅÀ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤â¤¦1²ó¿¤Ð¤¹¥´¥ë¥Õ¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÏÂæÉ÷ÀÜ¶á¤Î±Æ¶Á¤Ç5Æü¤ÎÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢36¥Û¡¼¥ë¤ÎÃ»½Ì¶¥µ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÀµÄ¾¥×¥é¥¹¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¥µ»Æü¿ô¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥×¥í¤È¼«Ê¬¤Îº¹¤¬½Ð¤Á¤ã¤¦¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Ü¥í¤¬½Ð¤Á¤ã¤¦¡×¡£¼ó°Ì¤È3ÂÇº¹¤ÎµÕÅ¾V·÷Æâ¤ÇºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¾¡¤Æ¤Ð¡¢»Ë¾å9¿ÍÌÜ¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Í¥¾¡¤À¤¬¡¢¡Ö¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¾¡¤Æ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬Á´Éô½Ð¤·¤¿Àè¤Ë·ë²Ì¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¤¬Í¥¾¡¤Ê¤é´ò¤·¤¤¡×¤ÈºÇ½ªÆü¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£