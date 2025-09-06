「乃木坂46」の公式ライバルグループ「僕が見たかった青空」が5日、東京・北千住の1010シアターで舞台「夏霞〜NATSUGASUMI 2025〜」の公開稽古を行った。

とある高校を舞台に、事故でこの世を去った合唱部員の“すずき”が幽霊となって友人たちの前に現れたことをきっかけに、登場人物たちがそれぞれの悩みや葛藤に向き合いながら、小さな希望を見出していく物語。昨年に続き2回目の上演となる今年は新たなルートを追加した2つの物語が用意され、昨年の主演・八木仁愛に加え、杉浦英恋もW主演としてストーリーを紡いでいく。

グループでは、これまで八木がセンターを務めてきたが、8月発売の最新シングル「視線のラブレター」で、初めて杉浦がセンターを飾った。今回は、八木とW主演に抜てき。杉浦は「私は、みんなから支えられてやっと真ん中に立てる人物だなと実感したところなので、まだ仁愛ちゃんみたいにみんなを引っ張っていけるような存在ではないんですけど、自分なりにたくさんの方に知っていただけるように頑張りたい」と意気込んだ。

八木は「とても頼もしいなって見てて感じますね。同じ役で、ベースのセリフも一緒なんですけど、多分見に来てくださった方は全然違う作品を見てる気分になると思います。英恋オリジナルみたいなものがあるので、エンターテイナーだなと感じます」と話した。