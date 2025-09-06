◇パ・リーグ 日本ハム１―３オリックス（2025年9月6日 京セラD）

日本ハムは2連敗を喫し、首位ソフトバンクとのゲーム差は「4」に広がった。

1―1の6回には無死一、二塁とチャンスをつくったが、二塁走者・清宮幸の飛び出し併殺などで得点できなかった。

以下。新庄剛志監督（53）との一問一答。

――なかなか点が取れなかった。

「あんな走塁ミスしてたら勝てるものも勝てない。あんな簡単な。でも、その選手を使ってるのは俺だから、俺のミスですよね」

――際どいタイミングの併殺だったがリクエストは？

「ない。アウトアウト。走塁はセンスですからね。教えたって、ここにボールが飛んだらこういう走塁をするっていう、考え方次第なんで。コーチに言ってもらいます」

――先発の加藤貴は5回1失点ですぱっと代えた。

「広岡君に打たれてたから。（6回は）まず先頭出したくなかったから、交代ということで」

――3番手の金村は連打を浴びて失点

「なんかぱっとせんね。いい時の金村君の球の勢いではない。それはピッチングコーチがしっかりアドバイスして、直すところは直してもらって、また戻してもらいます」

――前日の7時間移動の影響はあったか？

「それは選手に聞いて」