「バレーボール男子・世界選手権壮行試合、イタリア３−２日本」（６日、ららアリーナ東京ベイ）

１９７４年メキシコ大会以来５１年ぶりのメダル獲得を狙う世界選手権（１２日開幕・フィリピン）に向けた強化試合として行われ、世界ランク５位の日本は、同２位のイタリアに２−３で逆転負けした。昨夏のパリ五輪の準々決勝から２連敗を喫し、通算成績は２７勝４３敗となった。

第１セット。序盤は連係が合わず苦戦したが、中盤からエース石川祐希らの活躍で息を吹き返した。体を半身にしながらストレートに打ち抜くと、次はクロスに強打を放って連続得点。終盤には高橋藍のバックアタックも飛び出し、２５−２３で先取した。

ただそこからはイタリアに押され、第２セットを１８−２５で献上。第３セットも２２−２５と競り負け、逆転を許した。

石川、高橋藍ら主力を温存して迎えた第４セット。控えメンバーで２２歳のオポジット西山大翔（大阪Ｂ）が存在感を示した。コートの角を狙う技ありの攻撃で得点すると、右サイドからのスパイクも何度もさく裂させた。サービスエースも飛び出し、第５セットはブロックポイントも得るなど攻守で躍動。敗戦の中でアピールを成功させ、「良いプレーができた。それは満足している。自分の言いポジションでスパイク、サーブが打てた。すごいよかった」と笑顔を見せた。

５２年ぶりのメダル獲得を目指したパリ五輪は、準々決勝でイタリアに敗戦。２８年ロサンゼルス五輪でのリベンジを見据え、再出発を切った。この日は黒星になったが、７日にもう一度イタリアと同会場と対戦する。あくまでも壮行試合だが因縁の相手に白星を挙げれば、世界選手権をいいイメージで迎えられるはず。石川は「イタリアという強いチーム相手に良いプレーができなかった」と振り返りつつ、「明日もう１戦できる。世界選手権前の良い強化試合にしたい。自分たちにとってプラスしかない」と意気込んだ。