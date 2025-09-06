ÆüËÜÍ¿ô¤Î±Ç²è¥¬¥¤¥É¡¦¹â¶¶¥è¥·¥¤¬¡Ø¤³¤ó¤Ê»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ù¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¡ª
É¾ÅÀ¡§¡ú2.5ÅÀ¡Ê5ÅÀËþÅÀ¡Ë
©¾¾°æÎÉÉ§/ Yoshihiko MatsuiÉ½ÌÌÅª¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÊ¿ÈÄ
ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é10Ç¯¸å¤Î2021Ç¯¡¢¿¿²Æ¤ÎÊ¡Åç¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¿¼¤¤½ý¤òÊú¤¨¤¿¿Í¡¹¤¬Ã¸¡¹¤È¿Ê¤àÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¸òºø¤¹¤ë¡£
ÁÓ¼º´¶¡¢¤ä¤ê¾ì¤Î¡Ö¤¢¤ë¡×ÅÜ¤ê¡¢·èÄêÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤ò¡ÖËº¤ì¤Æ¡×À¤´Ö¤¬¡¢¹ñ¤¬¡¢¤É¤ó¤É¤óÀè¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¹Ô¤¯Ãæ¤ÇÃÖ¤¤¤Æ¤¤Ü¤ê¤Ë¤µ¤ì¤ë´¶³Ð......Êª¸ì¤Î°Õ¿Þ¤ÈÉÁ¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤è¤¯¡ÖÊ¬¤«¤ë¡×¡£
¤«¤Ä¤Æ¡Ø»¦¤·¤ÆËº¤ì¤ë¼Ò²ñ¡Ù¡ÊÉðÅÄÅ°¡¦²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÉ¾ÏÀ½ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÆüËÜ¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Õ¤Ä¤Õ¤Ä¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤¿¤®¤é¤»¤ë±Ç²è¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¤½¤¦¤¤¤¦¡ÖÃæ¿È¡×¤ÎÉôÊ¬¤òÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢Èó¾ï¤ËÉ½ÌÌÅª¤ÊÉôÊ¬¤À¤±¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÊ¿Ã³¤µ¤ÈÃ±Ä´¤µ¤¬ÂçÉôÊ¬¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬±é½Ð°Õ¿Þ¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿Í¡¹¤¬ÆÍ¤ÃÎ©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡ÖÃ±¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â°æ±º¿·¤äÇð¸¶¼ý»Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¤¬¸«»ö¤Ë¥·¡¼¥ó¤òÀ®Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤À¤¬¡¢¡ÖÃ±¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×¤Ë¸«¤¨¤ë¾ìÌÌ¤ÎÏ¢Â³¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÊ¿ÈÄ¤Ë¤¹¤®¤ë¡£
¤Þ¤¿Àè¤Ëµó¤²¤¿¡ÖÁÓ¼º´¶¡×¤ä¡ÖÃÖ¤¤¤Æ¤¤Ü¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿´¶³Ð¡×¤ÎÍÞÍÈ¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢±Ç²è¤ÎËÁÆ¬¤È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤«¤é¼õ¤±¤ë°õ¾Ý¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤â»ÄÇ°¤À¡£
STORY¡§2021Ç¯¡¢²Æ¡¢Ê¡Åç¡£17ºÐ¤Î¥¢¥¥é¤Ï²ÈÂ²¤È¤Î´Ø·¸¤ËÇº¤ß¡¢¿¼¤¤¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ë⽇¡¢¥¢¥¥é¤Ï¥µ¡¼¥Õ¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÅ¹°÷¡¦¥æ¥¦¥¸¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢⼼¤ò½ù¡¹¤Ë³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢Ìþ¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤½ýº¯¤¬¡¢Èà¤é¤òÀÅ¤«¤Ë¤à¤·¤Ð¤ó¤Ç¤¤¤¯¡½¡½
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§¾¾°æÎÉÉ§
½Ð±é¡§Á°ÅÄ²¢»ÖÏº¡¢·¦ÄÍ°¦Î®¤Û¤«
9·î13Æü(ÅÚ)¤«¤éKʼscinema¤Û¤«
Á´¹ñ½ç¼¡¸ø³«Í½Äê